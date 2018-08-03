林口亞昕福朋喜來登酒店 中秋節原住民烤全豬BBQ派對

根據財政部日前公布所得統計，林口區自2014年起，連續三年蟬聯新北所得王。看好高收入居民加持下，國際飯店品牌亞昕福朋喜來登搶先插旗，飯店全新試營運期間適逢中秋佳節，推出布農烤全豬BBQ自助餐烤進飯店，品嚐百道原住民風味佳餚，暢飲馬拉桑特調酒，飯店還貼心提供仙女棒於戶外區施放，感受“布”一樣的飯店晚宴。

亞昕福朋喜來登中秋節BBQ派對推出太陽之珠原住民特調。(照片由亞昕福朋喜來登提供)

林口新市鎮 發現上萬年前原住民遺跡!?

林口如棋盤格整齊市容，吸引年輕新住民小家庭置產，萬豪國際集團也看好林口城市規劃與機場捷運串連發展，與亞昕建設攜手引進福朋Four Points品牌，酒店籌備初期曾舉辦林口之美攝影比賽，作品涵蓋西濱海岸美景、水牛坑奇觀、竹林山寺宏偉雕刻等，令人驚訝讚嘆，小小林口卻蘊藏變化多端美麗景色，學者證實上萬年前林口、八里就有人類活動，源自凱達格蘭族原住民歷史，與現代新住民交錯，豐富林口多元人文風情。

亞昕福朋喜來登中秋節BBQ派對原住民山豬肉香腸、竹筒飯烤進飯店。(照片由亞昕福朋喜來登提供)

主廚燒烤車、太陽之珠特調 嗨翻中秋夜

宜客樂西餐廳推出中秋燒烤自助餐(9/22-23晚餐NT$1,588+10%/位)，主廚簡志宏特別以BBQ燒烤車現烤桌邊服務，與民眾同樂歡度佳節，品嚐炭烤馬告羔羊排、山地風竹筒飯、檳榔花拌刺蔥、味增藤心燉牛肉等上百道菜餚; 還有太陽之珠、孔雀之珠、勇士之珠等特色調酒，以馬拉桑酒為基底混合藍莓、百香果、紅石榴等各式水果，太陽之珠是漂亮與高貴的象徵、孔雀之珠代表天神愛上頭目女兒的愛情故事，一邊享用美食，一邊聽主廚訴說著原住民流傳已久的傳說故事。

中秋禮盒 北海道乳酪酥PK寶島鳳梨酥

點心坊主廚陳百龍曾於紐約、舊金山研發甜點技術多年，豐富旅外經驗與宜客樂餐廳主打日式和風洋食訴求不謀而合，選用進口原物料發揮創意巧思，中秋節禮盒嚴選北海道乳酪酥、抹茶乳酪酥、鳳梨酥、鳳凰酥、桃山柚子月餅等口味(NT$1,480/17入)。抹茶乳酪酥採用日本北海道鮮乳、瑞士乳酪為內餡，添加靈魂重點的日本靜岡抹茶及東京杜瓦抹茶酒，抹茶濃郁茶香與乳酪完美融合，身為抹茶控絕對不能錯過; 台灣寶島在地食材也不甘示弱，鳳凰酥使用高雄旗山土鳳梨及有機蛋蛋黃製作內餡，添加墨西哥蜂蜜，增加餅皮酥香，降低土鳳梨酸度，內餡吃得到鳳梨的酸甜纖維，搭配鹹香蛋黃，讓口感清爽不膩。

更多活動資訊請致電專線02-77276988或參閱林口亞昕福朋喜來登酒店FB粉絲專頁https://goo.gl/Wjhse2。

亞昕福朋喜來登中秋禮盒推出日本靜岡抹茶乳酪酥、台灣土鳳梨鳳凰酥一次滿足。(照片由亞昕福朋喜來登提供)