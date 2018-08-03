本週發行量加權股價指數跌幅約為0.57%，上市股票總市值達32.99兆元

根據臺灣證券交易所統計，2018年8月3日發行量加權股價指數收盤為11,012.43點，較上週(2018年7月27日)的11,075.78點下跌63.35點，跌幅約為0.57%，台灣50指數收盤為8,327.96點，較上週的8,371.64點下跌43.68點，跌幅約為0.52%，寶島股價指數收盤為12,669.94點，較上週的12,746.50點下跌76.56點，跌幅約為0.60%。產業別指數方面，漲幅以生技醫療類指數上漲2.58%為最大，跌幅以電子零組件類指數下跌9.38%為最大，未含金融類指數下跌75.90點，跌幅約為0.81%，未含電子類指數下跌15.40點，跌幅約為0.10%，未含金融電子類指數下跌71.01點，跌幅約為0.55%。

本週集中交易市場總成交金額為7,082.22億元，全體上市股票成交金額為6,640.34億元，股票成交量週轉率為1.57%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，電子零組件類2,041.29億元，占全體上市股票交易金額30.74%

第二名，半導體類1,134.39億元，占全體上市股票交易金額17.08%

第三名，光電類859.92億元，占全體上市股票交易金額12.95%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，電子零組件類5.86%

第二名，光電類3.57%

第三名，水泥類2.92%

累計今年年初開盤迄今共143個交易日，集中市場總成交金額為20兆586.39億元，市場日平均成交金額為1,402.70億元，股票成交量週轉率為52.39%，股票日平均成交量週轉率為0.37%。

2018年8月3日全體上市公司市場總值為新台幣32兆9,868.04億元，較上週(2018年7月27日)市值33兆1,749.33億元減少1,881.29億元，減幅約為0.57﹪。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)