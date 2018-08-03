新北市小小科學家獲總統接見表揚

新北市於今(107)年第58屆全國中小學科學展覽會表現亮眼，新北市51件參賽作品中有3件作品榮獲全國第1名，昨(2)日至總統府接受總統蔡英文接見表揚，並參訪中央研究院，與院內科學家對談，激發年輕學子持續探索科學之熱情。

教育局長林奕華表示，科學教育向下扎根與深化是新北市持續努力的目標，舉辦科展讓更多師生們持續往科學研究之路邁進，提升新北市科學研究技能與熱情。感謝新莊國中校長呂秋萍今年負責帶隊至臺中市參展，讓各校帶隊老師可將心力用於學生參展作品的臨場指導，學生更能在全國科展的舞台上盡力表現。教育局也將彙整本屆全國科展各校參展作品，公布於「新北市中小學科學展覽資源網」供各校參考，提升新北市科學研究風氣。

全國395件作品中，新北市共51件作品參賽，3件作品榮獲全國第1名(國小1件，國中1件，高中職1件)，3件作品榮獲全國第2名(國小3件)，7件作品榮獲全國第3名(國小3件，國中1件，高中職3件)，14件作品榮獲佳作(國小5件，國中5件，高中職4件)，16件作品榮獲特別獎(國小4件，國中5件，高中職7件)，總共43件作品榮獲全國性獎項，為歷年來參展最優表現(106年37件、105年36件、104年33件、103年33件、102年29件)，突破過去歷年參賽的紀錄。

今年本市數學科成績亮眼，大同國小廖凡儀、黃子恆同學去年以「一直乘以2」獲第2名，今年更加精進研究，以另一作品「狡兔八窟」，勇奪本次國小組數學科第1名！另外永和國中洪銘德及周代翔同學以「『金金』計較」，獲得國中組數學科第1名，該校更獲大會評定為學校團體獎國中組第2名及TDK文教基金會獎國中組第2名，表現優異。

另外今年大會新設的科目高中組行為與社會學科，本市即獲佳績，聖心女中「開拓你的國際視野：論文化刺激、文化智商與個人因素之影響」，邊之安同學去年參加國際科展即獲二等獎，今年以延續性作品參賽，榮獲第1名。以上各組得獎作品名單公告於「中華民國第58屆中小學科學展覽會網站」(網址：http://nphssf58.tc.edu.tw/)。

新北市今年度參加第58屆全國科展獲獎名單如下：

第1名：大同國小、永和國中數學科及聖心女中行為與社會學科各1件。

第2名：仁愛國小物理科、板橋國小生活與應用科學(一)科、秀朗國小生活與應用科學(二)科各1件。

第3名：裕德高中(國小部)生物科、育才國小地球科學科、溪洲國小生活與應用科學(二)科、中山國中生物科、中和高中物理與天文學科、竹林高中動物與醫學學科及北大高中電腦與資訊學科各1件。

優良指導教師：中和高中王晞安及劉宗憲老師、義學國小洪寬亮老師、蘆洲國中蔡怡德老師、文山國中蕭偉智老師。

大同國小(國小數學-第1名)。(照片由新北市政府提供)

竹林中學(高中動物學-第3名)(照片由新北市政府提供)