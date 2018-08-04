〈時評〉說好的司法改革呢？

最獲支持的「司法改革」議題，在蔡英文上任後八百多天過去了，要問的是：什麼時候才能看到顯著改變？

不錯，改革需要時間。但是，是三年還是五載，好歹給個時間表！看看一億多名軍人參與，幾乎全球各國都捲入其中的第二次世界大戰，自1939年至1945年，前後也不過打了六年就結束了！儼然全民公敵的司法，眾人皆曰該改、可改，光在討論改革的內容就要虛耗幾年，正式進入短兵相接的第一回合又要等幾年？

談改革，要先瞭解改革別人容易，改革自己千難萬難的醜陋人性！由外而內，沒有包袱、大刀闊斧的改革，才容易成功；由內而外的改革，在既得利益者群起抗拒、杯葛、掣肘下，不是換湯不換藥、原地打轉，就是落得個雷大雨小、草草了事。

執政黨在中央、地方都掌握絶對多數，在國會人數無往不利的今天，不要說當初連個風聲影子都沒有的八年八千億「前瞻計劃」，在立法院一溜眼都已輕舟過萬重山了，就是事關卅三萬三千退休軍公教的年金改革，雖有李來希們、「八百壯士」們的強力抗爭阻撓，還不是在今年七月一日如期上路了？準此，可見民意輿論一面倒支持的司法改革，至今之所以仍成為問題，不是能不能的問題，而是做不做的問題！

兩年半共嫖妓16次，其中8次買春還是蹺班的台中高分院法官朱樑，至今猶未被免職汰除；無法判斷三歲女童被性侵「有無違反女童意願」、認為六歲女童被性侵「未違反女童意願」的奶嘴法官，除非自己走人，否則「司法改革」好像還是莫奈其何；在獨立辦案的金鐘罩下，心中那把尺是曲尺而非直尺的「色盲法官」，名正言順取得護身符？被控教唆證人做偽證的前特偵組檢察官越方如，前特偵組調查如儀後「簽結」了事；懷疑女兒遭班上同學霸凌，今年6月帶刑警到相關幼兒園當場開起「偵查庭」，一一「審問」女兒同班四歲幼童的花蓮地檢署檢察官林俊佑，「檢察官人事審議委員會」8月1日決議停職移送監察院彈劾，最終處分是啥、何時出爐，沒人敢打包票。這些指標性的司法黯黑事件與現象，如果都是矇眼摀耳，沒有斷然處置的魄力，那什麼司法改革的理想、推動、落實，恐怕都過不了「人謀不臧」這一關！

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）