中華電信MOD暑期鉅片　滿載再送你去香港迪士尼樂園

暑假就是要看片！中華電信MOD暑期鉅片看不完，更舉辦多項抽獎活動，漫威官方禮品、迪士尼樂園自由行大方送！集漫威電影宇宙10年之大成的宏偉鉅作《復仇者聯盟3:無限之戰》，全年「無限」看今日搶先登場。暑期最夯動畫「迪士尼家庭」專區、「皮克斯家庭」專區近20部優質動畫電影，讓您陪孩子一起歡度快樂童年，8/1至8/30訂閱專區內任一動畫，再抽香港迪士尼樂園自由行！

集漫威電影宇宙10年之大成的宏偉鉅作《復仇者聯盟3:無限之戰》搶先在MOD全年無限看登場，看復仇者聯盟和超級英雄盟友們，如何不顧一切攜手合作，阻止史上最強的終極反派薩諾斯毀滅整個宇宙，還有找不完的彩蛋，讓漫威迷一年看N遍，複習再複習，48小時單點電影也將於8/21開放訂閱。

8/19 (日)前訂《復仇者聯盟3:無限之戰》全年無限看，再抽官方授權好禮，包括紅爆社群網路的「薩諾斯之手USB」、復仇者聯盟迷最愛的背包、名片夾、購物袋，詳情請上MOD粉絲團!。

暑假期間陪孩子一起觀賞優質動畫，中華電信MOD為家長們準備「迪士尼」和「皮克斯」家庭專區。「迪士尼家庭專區」包含《動物方城市》、《大英雄天團》、《冰雪奇緣》、《魔髮奇緣》、《獅子王1-3》、《花木蘭1-2》等9部風靡大朋友與小朋友的經典作品；「皮克斯家庭」專區則擁有《可可夜總會》、《超人特攻隊》、《腦筋急轉彎》、《勇敢傳說》、《海底總動員》、《天外奇蹟》、《恐龍當家》等7部兼具想像力與創意於一身的超人氣動畫。優質卡通放心好好看，陪孩子一起歡度快樂童年，讓放假在家的小朋友不再無聊！

此外，只要在8/1至8/30訂閱「迪士尼家庭」、「皮克斯家庭」專區內任何動畫，即有機會抽到香港迪士尼樂園自由行(註)！把握機會來趟香港迪士尼樂園忘憂之旅吧！

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