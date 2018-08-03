2018年國際少年運動會圓滿閉幕  新北市囊括3金7銀5銅

以色列耶路撒冷（Jerusalem,Israel）主辦的「2018年國際少年運動會（International Children’s games, ICG）於臺灣時間今(3)日凌晨圓滿閉幕。本屆新北市代表隊共有18位選手參加田徑、游泳、網球及柔道等4種競賽，與來自各國的運動好手同場較勁，新北不負眾望，最後獲得3金7銀5銅佳績。

率隊參加的新北市秘書長許育寧表示，新北市非常重視ICG，前年主辦ICG賽會，並於去年經由大會通過成為ICG正式會員，除持續讓優秀選手有機會增加國際賽事經驗外，也成功進行體育外交，讓新北市成為大家最熟悉的臺灣城市。

教育局局長林奕華則表示，年輕的選手們克服長途旅行、時差、語言及飲食適應問題，於過程中學習並培養自我挑戰、解決問題能力及勇敢獨立的精神，欣賞他國文化並與來自世界12歲至15歲選手交流，共同傳達這次ICG的主題「Play Fair, Win A Friend(公平競爭，贏得友誼)」，尤其看到選手們展現熱情，在比賽過程中為彼此加油，精神難能可貴。

本屆柔道選手明德高中國中部朱晉良在男子73公斤級榮獲金牌，團體組比賽亦取得銅牌。晉良在107年全國中等學校運動會時就奪得66公斤級金牌，他說：「這次參賽壓力不小，對手都人高馬大很不容易控制，但好處是因體型空間多所以過肩摔較好操作，並且用氣勢來壓制對手，我覺得自己進步很多。」接下來的目標是明年全中運2連霸且選上國手，期待再為新北爭光！賽會期間許多國外教練特地來找晉良合照，詢問是否會參加明年賽會，雖然明年年齡已超過限制，仍留下寶貴回憶。

另外，本市田徑男子400公尺接力以43秒88勇奪金牌，四位小將分別為鷺江國中陳建榮、育林國中江育丞、光榮國中黃研皓及胡育豪。選手們賽前一個月多開始集合訓練，因為專長不同，每週兩天一起練習培養默契，也培養出團隊情感，隊友狀況不佳時，都會互相關心鼓勵，這次贏得金牌，實屬不易。

游泳選手林口國中莊宇陞在本屆賽事榮獲200公尺個人混合式金牌，宇陞表示，這次最大對手是泰國曼谷和韓國首爾的選手，但越強的對手就越想超越他，奪得金牌是我的使命，名次是一時的，但經驗是長久的，我會繼續朝下個目標前進。展現了他積極進取的精神。

網球選手光榮國中王恩祈在八強賽時遇上烏克蘭選手，第一盤以6比3領先，因比賽經驗不足及緊張導致以0比6輸掉第二盤，但憑著堅強的意志力，搶下第三盤獲勝；又在四強賽遇上臺北市強勁的對手楊亞依，在第三盤搶10分以10比8獲勝，讓恩祈增加自信心，越打越好，最終奪得女子單打銀牌。

柔道教練曾正豐表示，第一次參加國際運動會，感受到本市選手的團結，也看到選手們為了國家、團隊的努力，一起為彼此加油打氣的景象，讓當教練的他與有榮焉，而選手大多都是第一次參加國際賽，希望他們將美好的經驗留在心裡並不斷精進，也肯定本市教育局行政團隊的協助，使大家能夠安心比賽，順利得牌。

賽事期間，新北選手們必須克服以色列的天氣乾燥、日夜溫差大的挑戰，後勤每天也因應學生需求支援補給，更給予選手關懷與加油打氣。田徑選手在田徑場地幾乎無遮陰的地方，負責後勤支援補給的團本部，總在第一時間找陰涼處讓選手休息，並迅速配送所需的補給品到各個場館或選手村。

本次新北市參加「2018年國際少年運動會」代表隊選手總成績如下：

一、 田徑（1金1銀）：男子400公尺接力金牌、鷺江國中陳建榮男子400公尺銀牌。

二、 游泳（1金4銀1銅)：林口國中莊宇陞男子200公尺混合式金牌、福和國中李怡諄女子200公尺蛙式銀牌、永平高中國中部蔡逸杰男子200公尺蛙式銀牌、女子400公尺混合式接力銀牌、女子400公尺自由式接力銀牌、福和國中吳以恩女子50公尺蝶式銅牌。

三、柔道（1金4銅）：明德高中國中部朱晉良男子73公斤級金牌、安溪國中林宥均48公斤級銅牌、正德國中孫子幸63公斤級銅牌、江翠國中鄭水儒50公斤級銅牌、柔道團體賽銅牌。

四、網球（2銀）：光榮國中王恩祈女子單打銀牌、光榮國中王恩祈、陳亭安雙打銀牌。