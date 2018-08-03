證交所8月16日起陸續舉辦5場「外國上市公司財務業務說明會」

臺灣證券交易所將在本（107）年8月16、17、20、21及24日下午舉辦5場「外國上市公司財務業務說明會」。證交所辦理外國上市公司財務業務說明會目的係提供上市公司與投資人面對面溝通平臺，使投資人了解外國上市公司營運績效，會中將由公司出席代表親自向投資大眾與機構法人說明財務業務情形及對未來前景的看法。

各場次之財務業務說明會相關資訊如下：

一、舉辦日期及參與公司：

(一)8月16日：矽力-KY（6415）。

(二)8月17日：捷敏-KY（6525）、艾美特-KY（1626）。

(三)8月20日：麗豐-KY（4137）、康控-KY（4943）。

(四)8月21日：力達-KY（4552）、美食-KY（2723）。

(五)8月24日：鼎炫-KY（8499）。

二、地點：臺灣證券交易所（台北市信義路5段7號101大樓）1樓資訊展示中心。

三、時間：除8月16日為下午1時30分報到，下午2時會議正式開始外，其餘各場為下午2時開始報到，下午2時30分會議正式開始。

外國上市公司財務業務說明會將邀請國內三大法人、四大基金暨一般法人及證券商人員參加，並開放媒體採訪，報名請至證交所網站首頁頁面「重要宣導與公告」頁籤下，或「關於證交所-新聞資訊-活動訊息」頁籤完成線上報名，另投資大眾可透過證交所網站同步收看「外國上市公司財務業務說明會」實況，了解相關公司及其產業之發展情形，收看網址為http://webpro.twse.com.tw/。

另為響應愛地球節約資源，本次辦理財務業務說明會將不提供紙本簡報資料，並請受邀公司於會前一天上傳簡報檔案至公開資訊觀測站法人說明會的資料區，請與會者先行至公開資訊觀測站下載（網址：http://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb07_1）