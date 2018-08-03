響應「國際貓頭鷹意識日」　北市立動物園連4週夜間延長開放

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）一年一度的「國際貓頭鷹意識日(International Owl Awareness Day)」即將在明(4)日登場，台北市立動物園將透過黃魚鴞、褐林鴞及領角鴞等三種台灣本土的貓頭鷹故事，讓民眾能夠進一步認識與了解牠們的生命歷程。

台北市立動物園表示，台灣有13種貓頭鷹，台北市立動物園透過參與林務局野生動物救傷收容計畫，陸續照養了黃魚鴞、褐林鴞及領角鴞三種本土貓頭鷹，牠們都是珍貴稀有的保育類留鳥。

台北市立動物園還說，貓頭鷹是鴞形目鳥類的泛稱，全世界約有200種，近年來由於飼養貓頭鷹當作寵物的風氣意外盛行，部分亞洲地區不當的捕捉與非法販售，使得部分種類的貓頭鷹野外族群已瀕臨滅絕。

▲領角鴞。(照片由台北市動物園提供)

屏東科技大學野生動物保育研究所的孫元勳教授，1992年還是研究生，台北市立動物園以他當時曾將一隻受傷的黃魚鴞雛鳥送到台北市立動物園照養為例，保育員收容該鳥後就將牠取名為「嘿美」。

2012年時「嘿美」與當時同樣因為救傷來到動物園的年輕公鳥「愛洛」配對成功，並生下第一個孩子「小豬」，如今已經5歲大了。為了讓黃魚鴞媽媽「嘿美」和爸爸「愛洛」能夠繼續增產報國，在「小豬」一歲大成年之後，便將他遷到單身宿舍展開獨立生活，因此目前鳥園雉類珍禽區的黃魚鴞活動場，僅能看到「嘿美」和「愛洛」的身影。

為了讓民眾對這些「夜貓子」有更多的了解與認識，台北市立動物園將透過黃魚鴞、褐林鴞及領角鴞，這三隻曾遭逢劫難卻幸運存活的貓頭鷹生命歷程，加深民眾對牠們的認識與了解。因此，自8月4日起，台北市立動物園將一連4個週六夜間延長開放至9點，歡迎大人小孩把握機會拜訪「夜貓子」家族！

▲褐林鴞。(照片由台北市立動物園提供)