用「新」助「新」  桃園啟用新住民業務助理

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）桃園市新住民文化會館日前舉行啟用典禮，桃園市政府整合中央移民署、桃園市政府等7個官方資源單位進駐，為提供新住民最大協助，啟用2位具有新住民身份的業務助理，桃市府在聘用資格免除學歷需求及筆試，簡化聘用資格，期勉在2位協助下，讓新住民服務更友善。

桃園新住民與移工人數共約17萬人，桃園新住民人數共有5萬9,325位，在全台灣排名第四，其中陸配3萬7,355位，東南亞籍與其他新住民共2萬1,997位，而越南籍約1萬位、印尼籍約5,000位、泰國籍2,000多位、菲律賓籍1,000多位。而在外籍移工方面，桃園產業移工、照顧移工等共有11萬2,315位，為全台灣第一。

桃園市新住民文化會館的前身是桃園分局，由於新住民集會活動場所常在車站前，且考量火車站前場地不易尋找，在舊桃園分局退役後，決定優先將此地做為新住民發展各式活動的基地，外觀加內裝的修復經費共3,000萬元，充滿溫暖與古典風味。

桃園市市長鄭文燦8月1日主持市政會議時，頒發新住民業務助理員工證，一位是來自越南的陳青梅，另一位是來自緬甸的黃雙芝。陳青梅曾擔任農博多元語言友善志工，黃雙芝也長期擔任通譯人員及母語教師，2人均來台20餘年。因新住民申請學歷認證程序繁雜，市府在聘用資格免除學歷需求及筆試，簡化聘用資格。