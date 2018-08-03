（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）因應台灣人口結構改變，高雄市社會局推動照顧服務員職前訓練已14年，並逐年擴大訓練，除鼓勵二度就業勞工及新住民投入長照工作外，也希望年輕朋友接受培訓後能成為長照新血。

根據統計，高雄市今年6月老年人口達40萬4,051人，占全市人口14.57%，高於全國平均值14.18%，其中有長照需求者更達8萬7,899人，隨著照顧需求人數漸增加，推估高雄市的護理之家、日間照顧中心及居家服務等，共需要4,900名照服員投入，目前約有1,000名人力缺口。

許多家庭在家裡的長者或病患需要長期照護時，多數人會聘僱外籍看護工，但其實高雄市自2005年起便開辦照顧服務員職前訓練，有公費專班、自費班及自訓自用班3種班別，提供有興趣的民眾必要的培訓。

並因應長照2.0政策所需人力大增，高雄市社會局逐年擴大辦理訓練課程，除鼓勵中高齡二度就業勞工投入，也招募年輕朋友一同加入。另為了讓社會大眾認識照顧服務員工作樣態，了解照顧服務員是服務對象及家庭照顧者不可或缺的親密夥伴，也舉辦照顧服務員績優表揚活動，藉此提升照服員留任率及樹立優良典範。

高雄市勞工局也發佈新聞稿表示，本國籍及新住民照顧服務員職訓費用由政府補助8成至全部，失業勞工參加「照顧服務員職訓班」結訓後，經勞工局訓練就業中心所屬7個就服站推介到照護機構工作1個月以上，可申請就業獎勵金，每人最多可領10萬8千元。

若外國籍勞工取得工作許可，想進入台灣從事家庭看護工作，也可報名參加外籍看護居家照護培訓計畫，有興趣的民眾及新住民，可上高雄社會局長照2.0專區查詢。