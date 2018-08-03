蔡英文：盼提升生育率　讓國家更強盛

（臺灣英文新聞／政治組 綜合報導）總統府今（3）日舉辦員工家庭日，府內員工帶著眷屬及小孩一起到總統府參觀，而總統蔡英文則特別提及，生育率是國安議題，政府推行幼托政策，希望大家能增產報國。

今日前來參加家庭日活動的人數有900多位，其中也包含許多小孩，讓一向嚴肅的總統府變得年輕、活潑許多。蔡總統致詞時表示，政府提出幼托政策，希望提升國家生育率，讓人口能維持現在的規模，甚至再擴大，也讓國家更強盛。

蔡總統認為，國家生育率是國安問題，而總統府主管國家國安問題，「更有責任要求同仁多生幾個」，並當場指示總統府秘書長陳菊及國家安全會議秘書長李大維，「若同仁要請假去生小孩，要全力協助」。

蔡總統提及，行政院日前公布的托育補助新制，家裡0到2歲的小孩，如果送到與政府簽約的保母或私立托育機構照顧，每月可補助新臺幣6,000元，第三名以上子女每月則會再加發1,000元。

蔡總統進一步說明，沒有使用公托或準公共化服務，在家自己照顧或由阿公、阿嬤照顧孩子，每月也可以領新臺幣2,500元的育兒津貼，可以領到4歲，銜接5歲之後免學費，相信可以減輕大家的負擔，也請大家廣為宣傳。

蔡總統也表示，總統府很在意員工有沒有生小孩，許多員工在公務上很忙碌，回到家也很勤勞，看到各位要照顧小孩、有些還要照顧父母，是國家重要棟樑，她要和副總統陳建仁、陳菊和李大維一起向大家表達謝意。

最後，蔡總統也指出，希望明年能看見更多小孩來參加員工家庭日，還表示「我會檢查，一歲以下才算數喔！」