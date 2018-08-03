首屆Takao Rock高雄音樂節秋天開唱　首波表演陣容及主視覺公佈

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）獨立音樂跟海景太搭！今(2018)年11月將於高雄港三號船渠登場的高雄音樂節Takao Rock，已率先公布10組藝人名單，其中包含安溥、滅火器、拍謝少年等，票券將於10日中午線上開賣。

高雄流行音樂中心將在高雄人引以為傲的海港，舉辦第一屆的Takao Rock高雄音樂節，其強調草原、海港、河岸等環境特色，並結合豐富多元的遊樂與互動體驗，將於11月17日及18日的高雄港三號船渠熱情開唱。



表演藝人名單（照片翻攝自Takao Rock官網）

主辦單位已於日前公布第一波的表演名單，十組藝人分別為安溥、滅火器、來自日本的 ACIDMAN、傷心欲絕、拍謝少年、聲子蟲、P!SCO、Little Shy on Allen Street、脆弱少女組及孔雀眼。

另外，這次的主視覺由Oniondesign洋蔥設計團隊大展身手，將當地特色元素躍然於上，結合港都巨輪、組合貨櫃、海洋生物及城市建築，並加上動畫讓官網變得更活潑生動。

線上購票將於10日(周五)中午12點KKTIX開放，票價從$550元到$3,800元不等，更多詳情請上臉書或官網查詢。