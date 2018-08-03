〈時評〉東亞青運及東奧台灣正名公投 

原訂於2019年在台中舉辦的「東亞青年運動會」(Taichung East Asian Youth Games) 日前在中國的施壓下，遭到東亞奧林匹克委員會協會召集會員舉行臨時理事會後，取消我國的主辦權，新聞一出隨之引發不少對中國的撻閥聲。

「2020東京奧運台灣正名公投」案的領銜人紀政女士透露，這次的事件主要是由80多歲的台灣退休體育界官員姚元潮向國際奧會密函檢舉告狀所引發的。

台中市長林佳龍為「東亞青年運動會」遭到取消一事，除了開記者會，痛批中國打壓、政治干涉體育外，紀政女士也出來開記者會聲明，「東京奧運台灣正名公投」不等於台獨。行政院以及總統府也都站出來向中國喊話，並決定向國際奧會提出申訴等，各界於是藉此事呼籲：努力將「東京奧運台灣正名公投案」連署出來，不能漏氣。

提到公投一事，老實講我就會莫名的發火，因為依照「公投法」，目前網路連署已經立法，那麼，政府就有義務做一個讓民眾可以直接上網連署的網站，然而負責做這個網站的機關，中央選舉委員會卻完全沒有作為。公投法的主管機關其實是內政部，而新上任的部長徐國勇更應該要有所作為，並儘速建置推動公投連署的網站，不然已經連署五個月，收集10萬份的「東京奧運台灣正名公投案」那有可能在短短一個月衝出另外18萬份來呢？我非常懷疑。

我本身就是2014年環保聯盟推動的「你是否同意新北市台電公司核能四廠進行裝填核燃料棒試運轉？」的公投案領銜人。當時的連署書共有11萬份，但要在街頭衝出剩餘的連署書數量是何其困難的事。因此，這一次要進行「2020東京奧運台灣正名公投」的主導者問我怎麼辦時，我一再說明，要讓推動的主管機關把公投電子連署的網站完整的建置起來，否則第二階段恐難達成目標。

正好這次台中市長林佳龍因「東亞青年運動會」遭到取消而被逼上梁山，不如利用這次的機會來推動建置連署網站的工作，而且台中市的資訊處長，正好是當年和我一起在做「蕃薯藤」網站的技術長蕭景燈博士，只要市長林佳龍交代一下，蕭資訊長就可在一個星期左右完成建置東奧台灣正名的公投連署網站。

如此，八月底前，第二階段的連署就可輕易突破 30 萬人的門檻，如果蕭景燈資訊長不知道怎麼做，只要台中市政府提撥台幣99萬元的經費，並交待民間資訊公司來做即可，我也可以立即組織團隊前去台中市政府以及中央政府的網站建置案，以解決「2020東京奧運台灣正名公投案」的連署困境。