青峰量身打造花博主題曲《請聽》數位單曲正式發行

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）曾獲金曲最佳作詞、作曲的創作歌手吳青峰受邀擔任台中世界花博推廣大使，為花博量身打造的主題曲《請聽》今（3）日發行數位單曲，在各大數位音樂平台及手機鈴聲平台都可下載。

《請聽》由吳青峰創作詞曲，更是他首度擔任製作人的音樂作品。製作過程中，吳青峰從創作、錄音、到編曲，每一個環節都親自參與其中，透過音樂的形式，串起人與大自然的緊密連結，希望每一個音樂細節都能讓大家感受《請聽》與台中花博所要傳達的生命力。

談到創作靈感，吳青峰表示，這次台中花博的標語是「聆聽花開的聲音」，花開的聲音乍聽之下有些抽象，卻讓他聯想起從小就很喜歡的張曉風著作《花之筆記》，花卉攝影搭配美麗文字，從文字中彷彿可以聽見植物的聲音及故事，他將這樣的感受寫進《請聽》。

吳青峰希望在歌曲裡放進溫暖生命力，不只是人與自然的互動，還有人與人之間的聲音，因此《請聽》歌詞融入嬰兒的哭聲、戀人的絮語、家庭的熱鬧聲響，以人的一生比喻花的一生，希望大家可以從這些聲音裡想像花開的聲音，更希望與台中花博的精神合而為一。

市府新聞局表示，希望民眾到各大數位音樂平台及手機鈴聲平台支持花博主題曲《請聽》，合法取得原版高音質的音樂，消費者若有音樂收聽的相關問題，也可以到環球音樂的官方臉書詢問。

2018台中世界花博將在11月3日於后里、外埔及豐原三地登場，相關訊息可至「2018台中世界花卉博覽會」官方網站查詢。