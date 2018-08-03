動物智商大驚奇 鳥兒可「竊聽」敵情及時逃命

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）對鳥類而言，能偷聽到鄰居竊竊私語老鷹來襲或者有蛇出沒，可說是生死攸關的重要情報。澳洲的細尾鷯鶯，就深諳此道，懂得學習其他鳥族語言，甚至還能抓到關鍵字。

動物的智商向來是科學界頗感興趣的議題，目前已知有部分動物能偷聽異族語言並加以翻譯，為了探究這神奇的「語言學習」技能，英國布里斯托大學（University of Bristol）與澳洲國立大學（Australian National University）科學家決定深入研究。

鳥類有多種學習生活技能的方式，一種是天生的，一種是從經驗汲取，本次科學家有興趣的則是第三種：從同儕獲取資訊。

研究人員腰間繫上特製揚聲器，在澳洲國家尋找細尾鷯鶯（fairy wren）。他們首先為這種鳥兒播放兩種陌生的聲音，一種是棕尾蜂鳥的警示叫聲，另一種則是電腦模擬的鳥叫聲。

本次實驗對象為16隻細尾鷯鶯，首次聽到播放的聲音時，所有鳥兒都無反應。科學家於是在公園到處走動，希望能訓練這些鳥隻，一組讓牠們學著辨別蜂鳥的警示叫聲，另一組則訓練牠們將電腦模擬鳥叫聲視為遇險訊號。

訓練的方式是一邊播放這陌生的聲音，一邊播放牠們已認定與「危險」相關的噪音，像是自身的求救叫聲。三天後，科學家發現，兩組細尾鷯鶯對陌生聲音的反應都是迅速逃逸、尋找掩護。

本次實驗說明了，細尾鷯鶯可以在沒有掠食者的情況下，不需要歷經嘗試錯誤過程，就能學習如何將陌生聲音與危險做連結。這種技能，使牠們能在掠食者尚未現身前，就先收到「情資」逃出生天。

研究結果2日發表於《當代生物學》（Current Biology）期刊。

細尾鷯鶯 （美聯社）