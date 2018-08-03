加拿大「易危」馴鹿　15年後物種數擬下降30%

（台灣英文新聞 / 林靜怡 外電報導）每年聖誕節，小朋友們最期待的就是看到聖誕老公公駕著由一群馴鹿拉著雪撬到世界各地送禮物，然而這些生活在北美國家，加拿大的馴鹿正面臨瀕絕威脅。

法媒France Info報導，加拿大有81%的馴鹿(Rangifer tarandus)正面臨瀕絕，這群常見數十萬隻的野生動物，將在未來15年，因狩獵、森林大火、森林砍伐、都市化等因素銳減30%。

這些馴鹿需要生活在廣大面積的林地，隨著二個世紀以來，牠們的棲地卻因上述這些原因而減半。然而，依靠這片北方針葉林生活的物種不只馴鹿，還有約2萬個物種，如狼、熊或者是貂熊等；這片森林綠地擁有豐富的生物多樣性。

北方針葉林除了是野生動物最好的棲息地外，還有為保護這片珍貴林地的原住民族。據非政府組織綠色和平(Greenpeace)估計，這片北方針葉林地所吸收的碳遠超過熱帶雨林的總量，因此呼籲「好好保護這片綠地」。

據綠色和平組織，加拿大政府在過去幾十年發現原本為數眾多的馴鹿數，在過去幾十年裡銳減，於是決定在2003年5月將其保護狀況提升到受威脅物種，並於2005年再將其列為「易危」。

國際自然保護聯盟(International Union for Conservation of Nature, IUCN)於2008年將馴鹿(Rangifer tarandus)的保護狀況從「無危」(Least Concern)改列「易危」(Vulnerable)。