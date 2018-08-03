接受自己的不完美！H&M提倡零修圖自然美獲讚賞

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）近期的時尚圈吹起一股崇尚自然風，由H&M官網帶頭刊登沒有經過修圖的女模照，身上的手毛及皺紋等都一覽無遺，此舉獲得廣大的正面迴響。

許多時尚品牌為了讓產品穿戴起來好看並成功推銷，會與身材纖細的模特兒合作，或是使用修圖軟圖後製照片，將他們身上的贅肉或是皺紋等「瑕疵」修除掉。然而，近來某些時尚品牌開始重視自然美，與不同身型及種族的模特兒合作，讓美不再只有單一個樣貌。



（照片翻攝自H&M官網）

時尚圈內充斥著年輕及過瘦的紙片人模特兒為不爭的事實，以色列於2012年成為全球第一個禁止過瘦模特兒的國家，並規定模特兒拍廣告前，必須提交3個月內的體檢報告，證明身體質量指數BMI高於18.5。

法國時尚集團LVMH與Kering也於2017年在官網聲明指出，聘用模特兒規定之一為，女性及男性模特兒的衣服尺碼需分別為歐洲尺碼34號及44號以上，並於工作的半年前提供沒有過瘦的醫生證明。



（照片翻攝自H&M官網）

來自瑞典的時裝品牌H&M更是付諸於行，提倡零修圖的自然美，於其官網上，可以從身著泳裝的女性身上，清楚的看到她們自然的汗毛、肥胖紋、贅肉等，此舉意外的受到網友讚賞表示這才是人該有的樣子，且隨後Monki、H&M的副牌等其他品牌也加入此行列。

另外，H&M也於上(7)月前宣布，將生產更多大尺碼的衣服。雖然也有人表示H&M的模特兒依然很纖細及特別美麗，與現實生活中的女性還是有一段距離，但不置可否的是，H&M已經跨出很大的一步試圖改變時尚界單一的審美觀。