【貿易戰】美國修訂作戰方針　重拾盟友、全力對抗中國

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）美國1日才宣布要提高對中國2,000億商品的進口關稅，這兩天卻與墨西哥在華府就北美自由貿易協定重啟談判。專家認為，美國正修改貿易戰方針，打算修補與盟友關係，全力對付中國。

美國總統川普6月才對加拿大與墨西哥施加鐵鋁關稅，意在迫其重回談判桌，改寫北美自由貿易協定（North American Free Trade Agreement, NAFTA）。不滿川普一意孤行，墨加兩國也以關稅報復，特別鎖定川普票倉美國農民。

專家認為，為了避免兩敗俱傷，美國改弦易轍，決定與昔日盟友重修舊好。

雙方關係扭轉的契機也可能是來自7月墨西哥總統大選，有「左翼川普」稱號的羅培茲（Andres Manuel Lopez Obrador）當選，表達願意改革NAFTA，美墨於是順水推舟，重回談判桌。

不過，本周談判並未納入加拿大，令外界揣測美國是否欲各個擊破，先與墨國談妥，孤立加拿大，再迫使加拿大同意美墨達成的協議。

此外，先前與歐洲盟國翻臉的川普，上周也決定暫緩對歐洲汽車實施關稅，與歐盟展開協商，撤除貿易壁壘。美國這著棋懸崖勒馬，化解了一觸即發的歐美貿易戰。

美國喬治維森大學（George Mason University）莫卡斯特中心（Mercatus Center）研究員Christine McDaniel認為，與歐盟、加拿大、墨西哥等盟友達成協議，能給川普政府「喘息的空間」，以專心與中國周旋。此舉同時對外釋出訊息：「美國無意與全世界為敵」。