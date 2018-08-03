英議員籲恢復臺中東亞青運主辦權　外交部感謝

（臺灣英文新聞／政治組 綜合報導）原本由臺中市政府舉辦的2019年東亞青年運動會，上（7）月底因中國不滿臺灣公民團體推動2020年東京奧運正名公投而遭打壓取消，對此，英國國會友臺小組成員在週三（1）發表聲明，呼籲東亞奧林匹克委員會恢復臺中市的主辦權。

英國國會友臺小組共同主席下議員伊凡思（Nigel Evans）及上議員羅根勳爵（Lord Rogan）發表聲明指出，東亞奧委會的決議「不但忽視來自東亞九個國家地區的2,300位運動員及隨團成員的權益，更違反了全球運動員皆能透過公平競賽交流的奧運精神，以及東亞奧委會「推廣東亞地區之奧林匹克運動」的宗旨。」

聲明指出，在臺中市緊鑼密鼓地籌備活動賽事，且僅剩一年東亞青運就要登場之際，中國的打壓，使得東亞奧委會決議取消比賽是「倉促」且「對主辦城市極度不公平」的決定。

聲明呼籲，為了保障運動選手的權益及維護奧運精神，東亞奧委會應和臺灣展開友好協商，解決紛端，並且儘速恢復臺中市的東亞青運主辦權。

對此，外交部今（3）日發表聲明，對英國國會議員的支持表達誠摯歡迎及感謝。

外交部提及，面對中國對臺灣日益加劇的打壓作為，外交部特別感謝理念相近國家的堅定支持，尤其英國除上下議院多位國會議員公開發表友我言論外，英國國際貿易部副部長漢斯（Greg Hands）及外交部主管亞太事務副部長費爾德（Mark Field）等政府高層，近月來亦陸續公開予我聲援，「顯示英國國會兩院議員對我跨黨派的支持，以及臺英關係在雙方共享價值的堅實基礎上，將持續厚實深化。」

外交部強調，政府將持續籲請各理念相近國家，採取一致有效行動，反制中國以政治力干預國際運動競賽，並強加其意識型態於國際運動組織的蠻橫做法，以保障得之不易的民主、自由及人權等普世價值。