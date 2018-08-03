非洲馬達加斯加特有種　95%狐猴品種面臨瀕絕

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）有去過非洲馬達加斯加的人對於可愛的環尾狐猴一定不陌生，然而這隻可愛的野生動物與其他同類正面臨95%的瀕絕威脅。

法新社報導，「環尾狐猴」(Lemur catta)是非洲馬達加斯加島的特有生物，牠是隻樹棲動物。然而，據國際自然保護聯盟組織(International Union for Conservation of Nature, IUCN)，狐猴共有111種，但其中105種已被列為瀕絕物種。

馬達加斯加研究靈長類的Jonah Ratsimbazafy表示，馬達加斯加的狐猴就如同中國的貓熊一般，是金雞母，更可吸引觀光客與喜愛大自然的人前去觀賞的動物。

綜合媒體報導，令人擔憂的事，環尾狐猴已經從這個島國的多個森林中消失不見；物種數自2000年以來下降了95%。IUCN物種生存委員會成員(IUCN Species Survival Commission）Russ Mittermeier表示，毫無疑問的，這對任何一種大型哺乳或脊椎動物來說，環尾狐猴是受威脅物種中，比例最高的。

布里斯托動物學會(Bristol Zoological Society) 保育主任史懷哲（Christoph Schwitzer）表示，最讓人擔憂的是狩獵狐猴有提高的趨勢，包括大規模的商業狩獵。他還說，這和過去在馬達加斯加看到的情形截然不同。

國際自然保護聯盟組織表示，他們正在推動「保育狐猴的重大行動計畫」，以期協助保育瀕臨滅絕馬達加斯加的特有生物及其他受威脅物種的保育。