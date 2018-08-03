20年來Burberry品牌識別首改版　大膽配色超顛覆

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）時尚品牌Burberry常出現時尚圈內各大社交場合，新上任的創意總監里卡多·提西 (Riccardo Tisci)攜手知名唱片設計師彼得·薩維爾 (Peter Saville)，以品牌創辦人湯瑪斯·賓爾貝瑞 (Thomas Burberry)為靈感來源，於20年來首度更改該品牌的識別設計。



（圖片翻攝自Riccardo Tisci Instagram）

眾所期盼的倫敦時裝周將於9月到來，大家也十分期待Burberry在今(2018)年3月新上任的藝術總監里卡多·提西 (Riccardo Tisci)帶領下，會推出什麼樣的新作品。來自義大利的里卡多畢業於倫敦藝術大學的中央聖馬丁學院，並曾擔任知名時尚品牌紀梵希(Givenchy)的創意總監，也曾獲葛萊美獎最佳唱片包裝提名，其作品以充滿力與美的獨特暗黑風格聞名。



Burberry 創意總監（圖片翻攝自Riccardo Tisci Instagram）

這次創意總監邀請平面設計界的知名人物彼得·薩維爾(Peter Saville)，來自英國曼徹斯特的他曾幫許多傳奇經典樂團設計過唱片封片，例如歡樂分隊 (Joy Division)與新秩序 (New Order)，並於1978年與他人創辦獨立唱片公司Factory Records。



英國樂團歡樂分隊(Joy Division)封面設計由薩維爾操刀（圖片來源：Factory Records 臉書）

20年來Burberry的經典格紋識別在兩位設計鬼才，以短短1個月的時間內重新翻修，其靈感來源為創辦人湯瑪斯·賓爾貝瑞(Thomas Burberry)，他們使用他的英文名字縮寫T與B，將兩個字體重新交織形成新的圖樣，並搭配上強烈對比的白色及橘色。

值得一提的是，從Burberry的社群媒體上可看出兩位重量級設計師之間的合作無間。創意總監里卡多刊登出與設計師薩維爾討論時的email書信往來，如此短暫的工作時間讓設計師薩維爾忍不住對著創意總監里卡多大喊「你一定是瘋了！」然而，身經百戰的他們依舊如期的完成作品並將品牌改頭換面。