今年首例日本腦炎死亡案例 台南歸仁鄉6旬男子

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）今（2018）年日本腦炎疫情有升溫趨勢，截至目前全國已累計33例，中部以南個案居多，台南甚至出現今年首例日本腦炎患者死亡案例，提醒民眾務必加強防蚊措施，幼兒和高危險族群應盡速接種疫苗。

台南市6月28日新增本年度日本腦炎第三個確診案例，個案為居住於歸仁區61歲男性，本身即有中風等多重病史，6月22日因疝氣症狀就醫，後有反覆發燒、痙攣、意識情況改變等症狀出現，轉入新樓醫院加護病房觀察，6月28日確診為日本腦炎，後幾經轉院觀察治療，因感染導致敗血性休克於7月27日不幸過世。

經調查發現，該個案平時居住於養護中心鄰近地區有水稻田及豬舍，研判感染地點可能為居住地附近，由於該個案與歸仁區第一例日本腦炎確診個案住家距離2公里內，兩個案防疫區域重疊，為了防止疫情擴散，衛生局提供歸仁區57年次以前民眾共2113人接種疫苗，以極第三例確診個案養護中心住民51位全部接種日本腦炎疫苗。

同時，疾管署在個案居住環境周遭誘殺病媒蚊進行檢測，並未於蚊體內檢出日本腦炎病毒，本案防疫期至7/22日並無新增個案。

台南市政府衛生局陳怡局長提醒，感染日本腦炎常無明顯症狀，約有小於1%的感染者會出現急性腦炎等臨床症狀，日本腦炎病媒蚊以三斑家蚊為主，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段，豬為主要增幅宿主，請民眾儘量避免於高峰時段在以上高風險環境附近活動，並穿著淺色長袖衣褲，於身體裸露處使用衛生福利部核可之防蚊藥劑，家中門窗安裝紗門紗窗，睡覺時使用蚊帳，務必加強防蚊措施，降低被病媒蚊叮咬而感染之風險。

接種日本腦炎疫苗為預防日本腦炎最好方式，適齡幼兒請務必按時接種日本腦炎疫苗，成人若居住地或工作場所接近豬舍、其他動物畜舍或病媒蚊孳生地點等高風險地區，或至流行地區旅遊，可自費接種日本腦炎疫苗。