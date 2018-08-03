60位新南向跨國學子  腦力激蕩展開創業第一步

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為促進學子思考，展開創業第一步，教育部青年發展署今年首度辦理「新南向青創基地暑期交流計畫」，於台北、高雄各舉辦一場暑期創業營隊，遴選出新南向8國30位學生，與30位台灣學子組成跨國團隊，進行1週課程並在最後舉辦Demo & Pitch競賽，脫穎而出的隊伍將獲得創業諮詢指導，並免費進駐台科大新創培育基地空間半年。

台北場次以「Be Young! Beyond! Startup Bootcamp超越世代新創暑期營隊」為主題，由青年署與國立台灣科技大學合作辦理，吸引包含台灣及澳洲、柬埔寨、印度、印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國及越南等8個新南向國家近200名學生報名，最後遴選出30位新南向國家學生與30位台灣學生一同組成跨國團隊，參與為期一週的創業課程。

本次課程邀請許多來自業界的專家授課，課程涵蓋創業所需的設計思考、商業模型建立、市場分析及行銷策略、產品開發與雛型化以及募資簡報訓練。

成員討論（圖片來源：教育部青年發展署）

之後於7月20日舉辦Demo & Pitch競賽中，新南向與台灣學生混合組成的15組團隊揮灑創意，最終由來自國立台灣科技大學電子所印尼籍譚力(Ikhwan Iqbal)、菲律賓大學的法蒂瑪 (Fatima Andres)以及致理科技大學的張雅晶、吳宜璟同學組成團隊獲得第一名殊榮。

他們以台灣醫療資源為靈感，設計搜尋網站，提供外籍旅客在台就醫資訊的創意點子，在15組團隊中脫穎而出，獲頒10萬元獎金，並獲得並獲得創業諮詢輔導，更可免費進駐國立台灣科技大學新創培育基地空間半年

成員譚力表示，由於籌備簡報競賽的時間很緊湊，必須在很短的時間內集結每位團隊成員的想法及創意點子，感謝成員們的相互合作，從磨合過程中學到許多，也將會和團隊成員好好利用獎金，並把握後續的輔導資源，持續將創意點子具體化，建立雛形，完成創業夢想。

青年署表示，在Be Young! Beyond! Startup Bootcamp的Demo & Pitch競賽中，看到跨越國籍的青年學子們共同展現無限創意，並期望青年學子能把握這難得的國際交流機會，勇於擴大自己的視野與格局。

（圖片來源：教育部青年發展署）