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【一帶一路】斯里蘭卡機場將遭割走　印度協助出錢贖回？

我們多次報導，斯里蘭卡由於無法清償債務，只好將港口割給中國99年。

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By 吳東文,台灣英文新聞－編輯
2018/08/03 10:11
印度總理莫迪（中）（美聯社）

印度總理莫迪（中）（美聯社）

(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)我們多次報導，斯里蘭卡由於無法清償債務，只好將港口割給中國99年。現在，由中國在該國興建的機場，也面臨類似問題。對此，印度似乎將出手相助，以免中國同時掌控斯里蘭卡的海洋和天空。相關消息請點這裡回顧。

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日本《產經新聞》報導，陷入危機的斯里蘭卡機場，名為馬特拉·拉賈帕克薩國際機場（Mattala Rajapaksa International Airport），在2013年完工，有9成費用，都來自中國貸款。

然而，《產經新聞》介紹，馬特拉·拉賈帕克薩國際機場雖然掛名國際機場，卻異常地冷清，附近只有漁村和海灘，而往阿拉伯聯合大公國杜拜的唯一定期航班，也在今（2018）年5月，正式停飛。之後，該機場每天客人，平均只有不到10人，甚至一度成爲穀倉。

對此，根據報導，斯里蘭卡交通部長，在7月上旬，表示已向印度提案，合資組成公司經營馬特拉·拉賈帕克薩國際機場。對此，雖然印度政府在7月26日，於國會稱沒有此打算，但兩者在臺面下，似乎仍在密切談判。

《產經新聞》分析，對印度來説，如果戰略地位重要的斯里蘭卡的海港和機場，都被中國拿走，則印度洋上的印中權力平衡，將大幅向中國傾斜，對印度十分不利。不過，該機場經濟效益趨近於零，因此經濟和戰略據點究竟何者重要，可能還要讓印方持續傷腦筋。

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