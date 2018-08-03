為解決國內缺電問題，政府大力推動離岸風電業，預計2025年政府規劃發電裝置容量為5.5GW，吸引不少國內外風力發電設備商投資參與。台灣西部風場條件優，年平均風速每秒10米，最大冬天可達秒12米，尤其新竹至雲林該段最適合風力發電，而彰化外海更是全球罕見的優質風場，風力平均密度每平方米超過750瓦，常年風速高達每秒7米以上。惟這些離岸風電場可以提供部分的台灣能源。英國與台灣同為島國，在再生能源發展上卻相當迅速，英國經驗與作法將可提供參考與借鏡。

在探討能源轉型時，免不了涉及幾項議題。首先是能源使用配比問題。單一能源發電模式是無法維持能源供給的穩定，需各項能源並存與互補方能供給平衡。其次則是涉及能源投資的生命週期性問題，通常投資傳統發電廠包含建造、營運與購買燃料三階段費用。維持一般電廠營運及燃料費用的支出與電廠生命相同，非常之長，與再生能源發電一次性的支出建造、營運或管理費用截然不同。再者，能源轉型可減少台灣對能源進口的依賴，台灣為島國，所需能源多仰賴進口，設置太陽能與風力發電設備將可減少對進口之依賴。最後，能源轉型可增加就業機會與刺激經濟發展，隨著技術精進與規模經濟產生，電廠興建成本可以降低。

一、從民意趨勢看轉型發展

為暸解英國民眾對於再生能源的想法，英國每季追蹤民眾對於能源與氣候變遷的態度。藉由民調，進行政府部門與民眾間議合，進而發展出有利於英國的能源結構。據2018年4月民調顯示，有近85%的民眾支持再生能源，相較2017年底增加6%支持率；太陽能與離岸風力發電的支持率分別為87%與83%，達歷史高峰；76%民眾則支持陸域風力發電；81%民眾認為發展再生能源需能對當地有直接貢獻；75%民眾認為發展再生能源可促進英國經濟發展；66%民眾可接受處所旁發展大規模太陽能、風力等再生能源發電廠。此外，74%英國民眾對於氣候變遷問題日益關注，為近年來的新高。

二、英國燃煤沒落，再生能源取而代之

2018年4月英國創下55小時(約2天)完全使用再生能源發電紀錄，期間未啟動燃煤發電機組。英國過去是工業革命火車頭，極度依賴煤、原油與天然氣等化石燃料供給英國工業、家庭與交通用電。如今，憑藉再生能源就足供所需電力，證明再生能源時代的開始與市場當前趨勢。英國訂下的2025年淘汰燃煤發電目標將可望提前達成。能源轉型過程中，英國將社會成本納入考量中。2014-2017年間，英國燃煤發電比例逐步降低，目前燃煤發電量僅占所有發電量的5.3%。其中開徵碳排稅是轉變企業與社會心態的關鍵，燃煤發電電費因而變貴，民眾願意捨棄燃煤發電而擁抱綠色能源。隨著老舊燃煤電廠關閉，英國各地的空氣汙染與民眾健康獲得不少改善。

三、積極發展風力發電

發展風力發電是英國達成2020年再生能源目標的關鍵角色。英國目前擁有領先的離岸風電技術、全球最大的組裝容量，2017年英國有6%的發電來自於離岸風電(6.5GW)，預計2018年離岸風電發電力將提高至7.5GW、2020年達10GW，屆時英國的電力將有8%~10%來自離岸風電。除了得天獨厚的海上天然優勢外，英國也享有絕佳的陸域風電優勢。目前英國陸域風力發電總裝機量為12.06GW，其中2017年新安裝了2.6GW。英國風力發電發展趨勢佳，投資不斷增加、裝置容量屢創紀錄，成為英國最為經濟的電力來源之一。風力發電技術成熟，解決發電價格過高問題，並對材料回收、刺激經濟發展、環境保護與促進就業有所貢獻。

四、跨國電纜有助於再生能源發展

英法間海底電纜為英國帶來實際收益與供需調配之便利。夏天時，英國生產過剩的再生能源可透過電網輸送至法國，售電增加收益。冬天時，英國則可從法國購電，應付冬天供暖所需之電力。英國是再生能源領先者，積極發展風力發電、提升發電效率與節省發電成本，運用技術克服地理環境之約束。

對企業而言，投資能源須將安全與穩定列入考量。能源轉型對於能源相關業者是相當大的機遇與挑戰。與政府簽訂20年長期合約雖可收益不少，但面臨不少投資風險，如地震、颱風等天然災害。國內業者在能源轉型上多無經驗，須賴國外業者的技術、資金與人才，方能促成平順轉型。

林靜怡／編輯整理，臺灣永續能源研究基金會授權刊出。