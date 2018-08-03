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金正恩致信川普　川金二次會即將登場？

北韓將美軍遺骸送返美國後，美國副總統麥克·彭斯（ Mike Pence ）誇獎有助於緩和朝鮮半島緊張局勢。

By 吳東文,台灣英文新聞－編輯
2018/08/03 09:10
美國總統川普與北韓領導人金正恩（美聯社）

美國總統川普與北韓領導人金正恩（美聯社）

(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)北韓將美軍遺骸送返美國後，美國副總統麥克·彭斯（ Mike Pence ）誇獎有助於緩和朝鮮半島緊張局勢。而川普則在昨（2）日，暗示金正恩又致信給他。

川普在推特中，表示自己對金正恩的感謝，並贊許他守信，但強調對金正恩誠實態度，並不感意外，還說「感謝你寄給我的信」，以及「期待再相會」。

 

 

對此，根據日本《NHK》美國白宮發言人在當地時間2日，證實川普收到金正恩的來信。雖然她拒絕透露信件内容，但説明是有關履行川金會決定之事務。發言人說，目前沒有進行第二次川金會的打算。

《NHK》分析，此做法可能是爲了彰顯美朝兩國談判過程順利。

金正恩致信川普　川金二次會即將登場？
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