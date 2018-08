金正恩致信川普　川金二次會即將登場？

(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)北韓將美軍遺骸送返美國後,美國副總統麥克·彭斯( Mike Pence )誇獎有助於緩和朝鮮半島緊張局勢。而川普則在昨(2)日,暗示金正恩又致信給他。

川普在推特中,表示自己對金正恩的感謝,並贊許他守信,但強調對金正恩誠實態度,並不感意外,還說「感謝你寄給我的信」,以及「期待再相會」。

Thank you to Chairman Kim Jong Un for keeping your word & starting the process of sending home the remains of our great and beloved missing fallen! I am not at all surprised that you took this kind action. Also, thank you for your nice letter - l look forward to seeing you soon!