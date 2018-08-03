(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)北韓將美軍遺骸送返美國後，美國副總統麥克·彭斯（ Mike Pence ）誇獎有助於緩和朝鮮半島緊張局勢。而川普則在昨（2）日，暗示金正恩又致信給他。

川普在推特中，表示自己對金正恩的感謝，並贊許他守信，但強調對金正恩誠實態度，並不感意外，還說「感謝你寄給我的信」，以及「期待再相會」。

Thank you to Chairman Kim Jong Un for keeping your word & starting the process of sending home the remains of our great and beloved missing fallen! I am not at all surprised that you took this kind action. Also, thank you for your nice letter - l look forward to seeing you soon! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年8月2日

對此，根據日本《NHK》美國白宮發言人在當地時間2日，證實川普收到金正恩的來信。雖然她拒絕透露信件内容，但説明是有關履行川金會決定之事務。發言人說，目前沒有進行第二次川金會的打算。

《NHK》分析，此做法可能是爲了彰顯美朝兩國談判過程順利。

金正恩致信川普 川金二次會即將登場？