中國製降血壓藥又出包 台灣再增4款藥中鏢

中國浙江華海製藥公司製造的原料藥，日前傳出含致癌疑慮的不純物。食藥署今晚宣布「珠海潤都製藥公司」的同款降血壓藥也出包，台灣4款藥品即日起下架，預計將回收2421萬顆。



這次的問題藥風波起源自7月初，中國浙江華海製藥公司生產的高血壓藥「纈沙坦」（valsartan），被發現含疑似致癌物質「N-亞硝基二甲胺」（NDMA），衛生福利部食品藥物管理署調查發現，全台有6款藥品受波及，1000多萬顆藥品立即下架回收。



食藥署藥品組副組長祁若鳳晚間受訪時表示，日前根據歐洲藥品管理局（EMA）調查，浙江華海製造的問題原料藥疑似在製藥過程中，化學物質合成時產生的不純物質。



因此，食藥署主動檢驗相關製程且國內學名藥藥廠有進口的原料藥，發現另一間中國藥廠「珠海潤都製藥公司」生產的降血壓藥纈沙坦中，竟然也含有NDMA，由生達化學製藥股份有限公司製作成4項藥品，即日起全面下架。



問題藥品包括「生達舒心樂膜衣錠160毫克」、「生達舒心樂膜衣錠80毫克」、「得平壓膜衣錠5/80毫克」、「利壓舒膜衣錠80/12.5毫克」，4款藥目前已生產51批，其中有49批、約2421萬顆已出貨，未出貨的2批已禁止出貨。



祁若鳳強調，回收作業將於一個月內完成，也提醒正在使用這些藥品的患者，應儘速回診與醫師討論換藥，不應自行停藥，以免血壓反彈，對健康危害更大。