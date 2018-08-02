超級細菌負隅頑抗 酒精恐無力消毒

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）醫療院所常用酒精消毒，杜絕細菌滋生，但澳洲一項研究警告，讓抗生素束手無策的超級細菌，恐怕已演化出對酒精的耐受力，院內感染防治將更形困難。

以乙醇或丙醇為基底的乾洗手或消毒液，在世界各地廣泛使用，目前已知有助消滅稱為耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（MRSA）的超級細菌。但研究人員發現，另一種頑強的屎腸球菌（Enterococcus faecium），卻能在醫療環境中的導管及通風設備傳播。

這項發表在《科學轉化醫學》（Science Translational Medicine）期刊中的報告指出，儘管用酒精消毒，具抗藥性的屎腸球菌仍持續增加，成了院內感染的主要元兇。

感染萬古黴素抗藥性腸球菌（vancomycin-resistant enterococci）的患者，得隔離進行特殊治療，對醫護人員、醫療機構都是負擔。

為了瞭解這種細菌的傳播原因，研究人員分析了墨爾本兩間醫院1997年至2015年的細菌樣本，結果發現，在酒精耐受度方面，2009年後採集的菌株比2004年以前採集的菌株更強。

研究人員尚無法釐清箇中原因，推測可能是屎腸球菌的構造使其更容易演化出對酒精的耐受性。

研究人員表示，這項發現並非宣告酒精已無力抗菌，而是提出警示，呼籲各大醫療院所，不能單靠醇類消毒劑來對抗難纏的腸球菌。