2018雅加達亞運團服出爐 色塊拼接展現運動員「能動能靜」的精神

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 綜合報導) 2018第18屆雅加達－巨港亞洲運動會開幕在即，延續去年臺北世大運的氣勢，今年代表台灣出征亞運的運動選手創下歷史新高，共585位選手將參賽。

而做為選手們的最強後盾，由教育部體育署支持，中華奧會及國訓中心攜手，為中華代表隊隊員們打造耳目一新的代表隊隊服，為中華隊集滿氣勢。今年代表台灣出征雅加達－巨港亞洲運動會的團服，以紅、藍、白打造，強調色塊拼接，虛與實的材質搭配，並結合台灣科技舒適性材質，張顯出運動員「能靜能動」的運動精神。

今日團服發表記者會中，教育部體育署王水文副署長、中華奧會沈依婷秘書長以及國訓中心李文彬執行長均表示對於本次亞運代表團出征充滿信心，從包機出征到團服設計，為運動員著想的細心，就是要力挺台灣選手站上國際運動舞台發光發熱。

今年第18屆雅加達－巨港亞洲運動會，每一位運動員都積極備戰，期盼能夠以實力拿出最好的表現，包括羽球世界球后戴資穎、田徑短跑好手楊俊瀚、舉重女神郭婞淳、空手道選手文姿云等知名好手，也在記者會中以影片「現聲」，一同邀請全體國人一同成為今年出征亞運代表團的最佳後盾，在8月18日至9月2日的亞運賽程期間，一起為每一位代表團的選手加油打氣。

田徑短跑好手楊俊瀚

空手道選手文姿云

排球雙胞胎劉鴻敏、劉鴻杰

游泳好手安廷耀

在記者會中，中華奧會秘書長沈依婷也表示，這次在2018雅加達亞運代表團運動服與台灣運動品牌VICTOR勝利體育結合，備戰雅加達高溫氣候，提供短袖T恤、POLO衫、短褲，及空調場所需要的外套及長褲，搭配亮眼的慢跑鞋以及符合運動員需求的大容量背包，充分滿足運動員需求。VICTOR勝利體育特選Singtex具環保意識、快乾、除臭的咖啡紗材質製成上衣，從服裝的開發、原料生產、製造成型均是台灣在地製造，將愛台灣的精神發揮到大運動場。