土城芋頭大王爆生菌數超標2.5倍 衛生局開罰

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）新北市衛生局今（2）日公布市售冰品飲冰品（塊）抽驗專案結果，此次抽查161件食品中，有1件位於土城區名店的刨冰經初、複驗都檢出生菌數超標。

新北市土城區芋頭大王的綠豆牛奶冰初驗沒過，到了複驗仍檢出生菌數超標2.5倍，目前已依法裁處新臺幣3萬元罰鍰。引述聯合報報導，業者起先以為是刨冰有問題，但複驗後仍然不合格，業者表示，他們會在前一晚先煮好綠豆等配料，待放涼後再放入冰箱，因此研判應是過程中造成生菌數超標，已限期業者兩周內改善。

其他尚有4件不合格，雖已停業或停售，但衛生局仍持續列管，包含：板橋「黑糖嬤嬤」的抹茶紅豆雪花冰、汐止「合味美食」的牛奶雪花冰、淡水「三商巧福竹圍二店」的冰塊與土城「Yami Yami Tea Hosue」的奶茶檢驗結果皆不合格。

衛生局指出，生菌數、大腸桿菌群及大腸桿菌為飲冰品之衛生指標，超過標準即表示飲冰品在製作過程中衛生狀況不佳，可能原因包括場所、設施及設備不潔、原材料儲存不當、水質管理不良、製備過程不當、人員衛生不良或盛裝容器不潔等。若初驗不符規定會責令業者限期改善，複檢再不過關，可依食品安全衛生管理法第17條規定，處新臺幣3萬元到300萬元罰款。