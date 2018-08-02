「青年海外生活體驗專案貸款」受獎儀式

臺灣中小企業銀行董事長黃博怡昨日(8/2)接受教育部青年發展署邀請參加於台北市福華國際文教會館舉行的「青年海外度假打工宣導會」，與會中另有外交部、駐華機構代表等長官及貴賓出席。整場活動最大亮點，係特別安排「青年海外生活體驗專案貸款頒獎典禮」，以表揚長年幫助青年學子出國實現夢想之推手─〝臺灣企銀〞。

臺灣企銀幫助青年學子出國圓夢不遺餘力，獨家與教育部共同合作的「青年海外生活體驗專案貸款」，係協助青年學子取得國外自助旅行、遊學及度假打工所需資金的信用貸款，自開辦以來截至今(107)年6月底止計有4,353人次獲得申貸，辦理績效卓越。

臺灣企銀是名符其實中小企業專業銀行，履獲金管會、經濟部等政府單位頒發績優獎項肯定。董事長黃博怡所提出「一青、二老、三創」策略，其中「一青」是強化支持青年創業並提供產業創新、創意、創業之金融服務，及協助年輕人國外自助旅行、遊學或度假打工，讓具企圖心青年透過海外生活體驗開拓視野，激發無限想像力及活動力，勇於創新及挑戰。因此為鼓勵更多青年學子赴海外深造，臺灣企銀配合教育部修訂「青年海外生活體驗專案貸款」中借款人年齡限制，由上限30歲放寬至35歲，貸款金額由原最高12萬元調高至15萬元，另推出搭配專案─「青年海外壯遊貸款」，藉此嘉惠更多青年學子，取得更高出國資金(兩項貸款合併最高35萬元)，以拓展青年學子國際視野及社會歷練。

青年是國家的希望，也是臺灣企銀最關心的族群之一。未來臺灣企銀將發揮金融機構社會價值與使命，協助更多青年走向國際，迎向未來，為國內產業及經濟結構轉型注入新動力，再創臺灣經濟奇蹟與榮耀。