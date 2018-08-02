資金避風港 首選富邦中國政策債ETF

隨著國際貿易戰的持續紛擾，全球股市波動加劇，資產的安全性成為市場資金重要考量因素，而由於中國債市與國際市場連動度相對較低，受到外資青睞，根據大陸中央國債登記結算有限公司統計，近期中國債來自境外投資人持有的部位規模已逾1.5兆人民幣，成為近期國際資金集結的新去處。富邦投信量化及指數投資部資深經理粘瑞益表示，2017年底中國已成為全球第二大債券市場，未來在中國積極改革轉型，加上人行啟動定向降準，帶來龐大機會，多頭續航力可期，在A股動盪之際，不失為一極佳的資金避風港。

2018上半年市場並不平靜，然在市況相對動盪之際，中國債市成為資金的避風港，中國政策金融債表現優異，今年截至6月30日止已上漲5%。粘瑞益指出，中國央行貨幣政策轉向寬鬆訊號明確，雖自2016年起中國央行積極去槓桿以來，2017年整體貨幣市場轉向偏緊態度，但中國央行今年三度實施定向降準及擴增MLF(中期借貸便利)擔保品範圍，且6月份並未隨美國升息而跟隨調升公開市場操作利率，加上國庫現金定存中標利率3.7%為近1.5年最低，顯示近期資金仍較充分，種種政策顯示央行貨幣政策轉向訊號出現。

粘瑞益也預期將有利多政策出台，本次中國第二季GDP成長率公布為6.7%，仍高於中國所設定目標6.5%，且符合市場預期，惟近期公布的多項經濟數據略為偏弱，市場多認為中國有機會推出財政政策刺激經濟，及央行貨幣政策會趨鬆，市場多預期下半年貨幣政策可能有機會再度降準1~2次。

整體來說，由於中央政治局會議強調擴大內需、降低實體融資成本，加上中國央行今年再度實施定向降準，且本次公開市場操作利率未隨美國升息而增加，顯示今年貨幣政策將偏向靈活，加上中美貿易戰的持續紛擾下，粘瑞益認為，避險情緒不排除仍有上升可能，有利中國債市表現，因此仍長期持續看多。

回顧上半年表現，中國政策金融各天期殖利率下行幅度更甚國債，表現更較國債強勁，且波動度相對穩定，具有利空不跌、殖利率較佳、利率風險相對低等優勢，隨著中國債市持續受到關注下，預期中國政策金融債後市可期，今年初富投信推出富邦中國政策金融債ETF基金（證券簡稱：富邦中國政策債、證券代號：00718B)，以及昨日(8/1)甫成立之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金（證券簡稱：富邦中政債0-1、證券代號：00745B），皆是為投資人參與中國債市的極佳選擇。

2018年以來中國債市指數報酬率的表現

報酬率 項目 第二季 今年上半年 中國政策金融債 2.8% 5.0% 中國國債指數 2.6% 4.7% 中國企業債指數 1.1% 3.0%

資料來源：Bloomberg、富邦投信整理；資料日期：2018.01.01~2018.06.30。

中國政策金融債係採用彭博巴克萊中國政策金融債指數