北富銀「行動支付」大數據分析 超過6成行動支付交易透過Apple Pay

隨著各式行動支付工具的普及，「嗶經濟」後勢看好！ 台北富邦銀行特別針對富邦卡友進行「行動支付」大數據分析， 發現有超過六成行動交易是透過Apple Pay完成，主要使用行動支付的年齡層落在26-35歲族群， 七成居住在北部。北富銀讓您搭上行動支付風潮，推出Apple Pay專屬夏日優惠，即日起至9/30，Apple Pay綁定富邦信用卡，消費不限金額就送500元momo購物網 折價券。

台北富邦銀行執行副總黃以孟表示，台灣過去消費以現金、支票、 實體信用卡為主，去年3/29 Apple Pay開通後，Samsung Pay、街口支付、GOMAJI等等超過20種支付工具陸續開通 ，台灣正式進入行動支付時代。北富銀特別針對富邦卡友2018年 上半年的交易數據進行大數據分析，發現有超過60%的支付交易是 透過Apple Pay完成；主打實體店鋪支付的街口支付及GOMAJI則並列第 二，都佔10%。在人口變數上， 有七成以上的行動支付使用者位於北部，年齡則主要落在26~35 歲青壯年族群。

黃以孟指出，若以消費總金額來看，前三大消費場景分別為百貨公司 (佔11%)、高鐵(佔9%)，以及線上購物(佔8%)； 但從交易筆數來看，便利超商則以高達22%佔比，壓倒性高於高鐵 (5%)及量販店(4%)，顯示富邦卡友使用行動支付的場景， 以日常生活上的小額支付為主， 這也是因為行動支付最大優勢就是速度和便捷， 過往需要掏錢包找現金或刷卡付款，現在只要拿起手機/手錶嗶一聲 即可解決，這也是未來無現金數位生活的趨勢。未來， 北富銀將持續推動行動支付的普及， 為消費者構築起更加完整的行動支付生態圈， 享有更安全便利的數位金融生活。

為了回饋富邦卡友，北富銀特別選擇最多卡友使用的Apple Pay，推出ApplePay專屬夏日優惠活動，自即日起至9/ 30止，只要使用ApplePay綁定富邦信用卡進行消費， 不限消費金額和管道，即可獲得500元的momo購物網折價券( 正附卡合併計算，每戶限領取一次)。 詳細活動詳情可參閱官方活動網頁：（https:// creditcard.taipeifubon.com.tw/ promo/shopping/detail.jsp? code=S0211）