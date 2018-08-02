中華電信獲通傳會核准　為NCC PLMN11法規標準認證之第一家電信業者

為協助物聯網產業提升產品開發與測試能量，中華電信於物聯網布局再往前延伸，於今日宣布中華電信研究院測試中心取得NCC PLMN11法規標準認證，成為台灣第一家擁有通過PLMN11 TAF認證實驗室的電信公司。中華電信將提供物聯網設備廠商及應用服務商進行設備入網、性能測試、法規測試及型式認證服務，協助各領域的企業客戶及廠商進行產品品質把關並取得認證，有助於市場開拓。

國家通信傳播委員會(NCC)於107年1月公告「行動寬頻業務窄頻終端設備技術規範」(PLMN11)，針對具有NB-IoT或CAT-M1功能的產品，須取得型式認證始能於台灣合法販售。對此，中華電信研究院測試中心積極進行檢測環境整備，建立檢測能量，於今日通過TAF全國認證基金會認證，取得執行NCC PLMN11法規測試的資格，成為全台首家擁有通過標準認證實驗室的電信業者。

中華電信目前已與多家智慧交通、智慧讀表、智慧路燈、智慧農業、公共環境監測與設備監控等領域廠商合作，透過檢測機制協助進行產品優化，共同順利取得專標案，後續並已邀請更多夥伴加入NB-IoT或CAT-M1產品驗證與應用合作。

中華電信整合其研究院測試中心與行動分公司之能量，於既有4G基地台升級，提供NB-IoT及CAT-M1行動通訊連網服務，並透過入網測試及檢測驗證，確保設備之電信介面、電磁相容及電氣安全等符合國家法規標準；在應用服務開發上，亦提供APP應用軟體與資訊系統功能、安全效能測試，提供物聯網合作夥伴產品開發與測試支援，以電信營運商角度協助業者發展符合NB-IoT規範之設備與服務，確保在商業上順利運轉。此外，中華電信也正同步向GSMA協會申請加入GSMA Open IoT Labs，與國際發展趨勢保持同步，攜手國內業者建立一套完整的產業生態鏈。

中華電信邀請各產業領域設備廠商及應用服務商，進行設備入網、性能測試及型式認證，共同開發更多的物聯網應用，滿足各類客戶需求，以加速台灣物聯網生態系的成型。

有關NCC PLMN11測試及認證相關資訊，請洽詢中華電信企業客戶業務經理或中華電信研究院測試中心(03-4244445)。