(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導)塑料問題嚴重威脅著地球的永續,美國夏威夷大學馬諾阿分校(University of Hawaii at Manoa)研究團隊日前就塑料垃圾在環境分解過程中,是否會產生溫室氣體進行研究,研究成果刊登在本(8)月1日的科學期刊PLOS ONE。

法新社報導,研究團隊針對不同塑膠產品,從瓶裝水、塑膠袋、塑膠包裝或是工業用塑料等進行測試並發現,聚乙烯(polyethylene,PE)是聚合物(Polymer)當中在我們日常生活中最常見者。

本篇主要作者David Karl表示,研究人員尚未測出有多少溫室氣體會在分解過程中,被釋放出來。有鑑於全球有80億噸塑料垃圾及未來20年將會再生產二倍的塑料製品,因此這項數據「必須快點測出來」。

夏威夷大學國際太平洋研究中心(International Pacific Research Center)研究人員Sarah-Jeanne Royer表示,我們的發現再一次證明應該停止製造塑料製品,尤其使用一次性的塑膠產品。