《與神同行：最終審判》韓首日票房榮登影史最賣座

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）《與神同行：最終審判》南韓上映首日票房勝過多部好萊塢超級大片，一舉刷新《侏羅紀世界：殞落國度》（Jurassic World : Fallen Kingdom）的118萬首日觀影人次紀錄，並登上南韓影史最高首日票房冠軍！

籌備拍攝6年，耗資400億韓圜打造的《與神同行》，去（2017）年12月上映，曾在南韓創下1441萬觀影人次，登上南韓影史賣座電影亞軍，更是台灣影史最賣座南韓電影。

續集《與神同行：最終審判》，自然成為全球影迷最期待的年度強檔大片。根據南韓電影振興委員會網站公告，本片在上映首日（8/1）吸引超過124.6萬民眾進戲院搶看，累積96.34億韓圜票房（約台幣2.63億元），佔據當天所有電影銷售總額的69.4％，也被業界廣為看好本片的最終票房，將有機會超越上集《與神同行》。

圖上為鄭智薰，下為馬東石，續集中有多場令人動容的感人戲碼。（采昌國際多媒體 提供）

《與神同行：最終審判》，即將在8月8日（週三）於台灣轟動上映。導演金容華也將率領演員河正宇、朱智勛、金香起、馬東石、金東旭共六位主要影人，於8月5日至8日訪台宣傳。

本週日（8/5）傍晚17:00於臺北市政府市民廣場舉辦超大型「巨星紅毯見面會」，導演金容華也將在下週二（8/7）上午11:00在「臺北文創大樓」舉辦「台韓電影經驗交流：與神同行之旅」導演講座，與台灣金牌監製葉如芬展開一場精采的深度對談，歡迎民眾踴躍參加。