(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)日本知名媒體人矢板明夫，昨（1）日在日本《產經新聞》上刊登時評，介紹讀者該如何閲讀中國《人民日報》。

矢板分享，他十幾年前剛赴中時，曾模仿知識分子和中國共産黨幹部，每天仔細閲讀《人民日報》，但報導内多是政治宣傳標語，讓他完全抓不到重點。

之後，一位中國共產黨資深幹部告訴他，《人民日報》不應該看報導内容，而是要看藏在字裏行間的訊息，例如某個先前頻繁出現的詞彙，忽然消失的話，可能代表中國共産黨政策，出現重大變化。另外，若《人民日報》報導内容，和現實有差距的話，可能是由於政策在第一線遭到抗拒，而無法順利執行。

矢板寫道，他在得到這些意見後，便開始改變自己閲讀《人民日報》習慣，並提高對中國政治的理解。

矢板説明，他對於《人民日報》大約在6月左右，開始絕口不提「中國製造2025」，感到相當驚訝。他介紹，國際社會對「中國製造2025」的風評並不好：中國用政府力量，買下外國高科技公司、以及強迫外國公司轉移技術的做法，被懷疑是違反國際協定，也遭到美國批評。

矢板分析，「中國製造2025」在6月左右，突然從《人民日報》版面上消失的原因，很可能是習近平領導班子，屈服於美國壓力，而開始調整政策。

另外，矢板還指出，最近《人民日報》對一帶一路的報導，也值得注意。他比較，和「中國製造2025」相比，一帶一路仍有出現在《人民日報》版面，並得到正面報導。不過，矢板提醒，最近中國國有企業對一帶一路的態度，似乎開始出現變化。例如今（2018）年1月到5月，一帶一路相關的投資，比去年同期減少6%，可能是「政策在第一線遭到抗拒，而無法順利執行」的例子。例如我們曾經報導，一份今年3月發行，介紹巴基斯坦投資的指南，不諱言地介紹巴基斯坦的債務，可能成爲壞帳，顯現出第一線緊張情緒。

日媒時評：《人民日報》秘密藏在這裡