人類已在8月首日　耗盡了地球一年的資源

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）你可知道昨(1)日，人類已消耗今年大自然給予我們一年份的資源？據非政府組織全球足跡網絡(Global Footprint Network)的統計，未來5個月人類得在有限的資源“額度”中生活。

綜合法媒《法新社》與英媒《衛報》的報導，與全球足跡網絡合作的世界自然基金會(World Wildlife Fund, WWF)的Valérie Gramond表示，今年到8月1日，人類已用掉地球供人類一年份的樹、水、土地、漁貨等資源量，而釋放的碳排放，也已超出海洋與森林所能負荷且吸收的量。

WWF指出，人類需要1.7個地球才能維持目前對於生態資源需求的水平。

首次紀錄「地球超載日」(Earth Overshoot Day, EOD)亦稱作「生態負債日」，在1970年為12月29日，去(2017)年則落在8月3日，今年更提早2天來到8月1日，創下有史以來最早的記錄。

「地球超載日」或「生態負債日」的目標是在試算每年地球生態資源進入到赤字的日期。自1970年開始，人口增長和平均需求雙雙加速了地球資源消耗的速度以致超過其再生速度。從那之後，消耗的速度就逐年加快。

1988年，生態負債日是發生在10月15日。1998年則發生在9月30日，2008年則落在8月15日，今年更提前到8月1日。

Valérie Gramond補充，速度會加快是因為過度消費與浪費所致。畢竟，全球有三分之一的食物遭到人們浪費且丟棄，又或者是過度的捕撈海洋資源，以致「破壞了地球再生的能力」。

雖然這段期間有稍稍減緩了一些，但在2年前，資源的消耗又再度恢復其速度。據此趨勢估計，明(2019)年的「生態負債日」可能會提前到7月份。

然而，「生態負債日」的發生日隨著各國狀況也會不一樣。WWF的Pierre Cannet指出，各國所負的責任會不一樣，像卡達(Qatar)或者是盧森堡(Luxembourg)國土面積與人口相對較少，但他們的生態足跡卻高，若是全人類都這樣生活的話，那麼生態負債日的發生時間將會提早到2月9日與19日。相反的，像越南的生態負債日就發生在12月21日。

全球足跡網絡(GFN)執行長及聯合創始人Mathis Wackernagel在新聞稿表示，我們目前的經濟正在和我們的星球進行一場龐氏騙局(Ponzi Scheme)，人類借用地球未來的資源以支援現今的經濟運作，就如同其他龐氏騙局一般，在某些時候是可行的，但隨著生態負債日正在逐年往前發生，總有一天一定會崩潰的。

全球足跡網絡表示，我們可以翻轉這個趨勢。只要我們每一年把生態負債日往後退5天，人類在2050年時就能重新使用少於一個星球的資源。因此，該組織建議，政治行動遠比個人選擇更有效果。譬如用素食替代50%的肉類消費就能讓負債日往後延5天，或者全球的生態足跡的碳排成分減少到50%，將可延後生態負債日93天。