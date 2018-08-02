腸病毒13年來最大疫情 媽媽如不適避免親餵

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）今（2018）年腸病毒併發重症病例中，近半數為新生兒，且有6名新生兒不幸過世，為13年來最嚴重疫情，疾管署與專家學者提醒，防範新生兒腸病毒，準媽媽的防護措施是關鍵。

馬偕兒童醫院醫務部主任邱南昌表示，伊科病毒或克沙奇B型病毒為引發新生兒重症及死亡的主要腸病毒類型，新生兒可能透過產前母嬰垂直傳染、生產過程中接觸受病毒汙染的母體血液、產道分泌物、糞便等，或出生後接觸腸病毒患者而感染腸病毒。

新生兒感染初期會有發燒、活動力下降、喝奶量變少等情形，未及時治療易演變成心肌炎、肝炎、腦炎、敗血症等重症。提醒民眾應留意新生兒的健康情形，特別是出生7天以內的新生兒，一旦有上述初期症狀，務必儘速送醫治療。

臺灣周產期醫學會理事長陳治平指出，防範新生兒腸病毒，準媽媽的防護措施相當重要，懷孕期間、生產前後應做好手部及呼吸道衛生，減少出入人多和空氣不流通的場所，並儘量避免與患者接觸。

準媽媽們產前14天至分娩後如有發燒、上呼吸道感染、腹瀉、肌肋痛等症狀，或家中有其他幼童出現疑似腸病毒症狀，應主動告知醫師。此外，媽媽們產後如還有不適症狀，可先向醫師徵詢，再決定是否哺餵母乳；如要哺餵母乳，建議改以奶瓶盛裝母乳，由健康家人協助餵奶，並留意集乳時的手部衛生。

疾管署再次提醒，5歲以下幼兒是腸病毒併發重症高危險群，家中有嬰幼兒的民眾務必落實正確勤洗手、有症狀避免接觸嬰幼兒等；如發現嬰幼兒出現疑似腸病毒症狀，應儘速帶至醫療院所接受診治，確保健康。相關資訊可至疾管署全球資訊網，或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。