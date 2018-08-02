早鳥優惠開跑 飯店月餅禮盒預購大戰開打（下）

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合整理）迎接中秋，各家飯店除了推出廣受歡迎的傳統式月餅禮盒外，無不發揮創意、跳脫傳統，甚至有業者推出歡聚幸福好滋味的烤雞禮盒，搶攻中秋禮盒市場。

台南大員皇冠假日酒店首次推出兩款「月 豐收」月餅禮盒，分別為經典款「彩月豐收」6入裝每盒888元，凡9月7日前預訂，皆享85折優惠；以及時尚款「旅之豐賞」8入裝每盒NT$1,688元，附贈時尚手提化妝收納箱、高山烏龍茶包5入、茉香綠茶包5入以及精美馬克杯1個。

遵循傳統古法，嚴選優質原料，口味經典又創意，兩款月餅即日起開始預購至2018年9月24日止，限量搶購中。

台南大皇冠假日酒店的彩月豐收禮盒。

天成飯店集團今年更是以天成文旅-華山町「貯藏華山1950」的設計主軸延伸，將代言人寶比化身為賞玩、儲蓄兩者兼具的存錢筒，寓教育樂下，讓大小朋友在中秋佳節品味月餅時，增進彼此間樂趣，留下美好回憶。

以嚴選食材、真材實料，即日起至9月24日止於旗下飯店：台北天成大飯店、天成大飯店TICC世貿會館、台北花園大酒店推出【天成文旅‧貯藏璽月禮盒】三種口味共6入，每盒NT$980；【珍饌天成禮盒】五種口味共8入，每盒NT$1,280；【花好月圓禮盒】每盒NT$580；【成就非凡．土鳳梨酥】每盒12入，每盒NT$480元。

美麗信花園酒店「舞秋飄香夜」 中秋烤雞獻禮8月24日前預購享9折優惠。

美麗信花園酒店打破傳統送禮的舊框架，歡慶年度最重要的團員中秋節，即日起至9月25日止，推出外帶「舞秋飄香夜」中秋烤雞獻禮，每組只要NT$699，有【熱食烤雞即食禮盒】及【冷凍歡樂自烤禮盒】可供選擇；

每組內容計有：黃金叄峇烤雞乙隻(1.8公斤±10%)、荷葉餅8片、甜麵醬及辣味青醬各1包！活動期間只要購買烤雞禮盒還加贈精美保溫提袋乙只，8月24日前預購且付清款項可享9折優惠！

凱撒飯店連鎖旗下八家飯店首次共同推出中秋月餅禮盒。

凱撒飯店連鎖旗下八家飯店首次共同推出中秋月餅禮盒，2018年以『月宴‧舞中秋』為主軸，融合經典與創新，無論是在口味與造型上都跳脫傳統，推出「凱撒月宴禮盒」精選六種風味，每盒NT$980與「凱撒果漾禮盒」六種口味一次滿足，每盒NT$680，搶攻中秋月餅市場。

即日起開放預購，為慶祝旗下八家飯店首次聯合推出月餅禮盒，每盒加贈千元禮券，全台灣凱撒飯店連鎖都適用。8月28日前預購享早鳥85折優惠