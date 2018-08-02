稀世珍寶  揭開藍鑽的神秘面紗

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）提到藍鑽，最知名的莫過於籠罩著詛咒色彩的45克拉「希望之鑽」（Hope Diamond），包括法國皇后瑪麗安東尼等擁有者都遭逢厄運。不過，其實藍鑽本身就裹著無盡謎團，它是最稀有的一種鑽石，究竟從何而來？科學家揭開了它的神秘面紗。

全球20萬顆鑽石中，才會有1顆藍鑽，珍稀程度可想而知。為了探究數十億年前藍鑽是如何生成，科學家檢視了46顆藍鑽。世人已知藍鑽的顏色是因帶有微量雜質「硼」，不過這種元素多半出現在地表，而非鑽石誕生的地底深層。

那麼究竟硼是如何與鑽石相遇？

華盛頓卡內基科學研究所（Carnegie Institution for Science）科學家Steven Shirey在美國寶石學院（Gemological Institute of America）以雷射檢視鑽石雜質，透過反射情況判定其為何種礦物質，從而推斷鑽石的誕生地點。

結果顯示，藍鑽生成的地點比其他鑽石都還來得深，部分甚至深達地底660公里。一般鑽石約是在地底150至200公里之間形成。

研究人員認為，藍鑽內含的硼，應是在海底遭受地殼碰撞下沉，這種物質會使鑽石吸收紅光，而呈現藍色。伴隨火山爆發、地殼運動，鑽石所處岩塊才從地底深處被推擠上升至地表。

研究結果1日發表於《自然》（Nature）期刊。