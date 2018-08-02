早鳥優惠開跑 飯店月餅禮盒預購大戰開打（上）

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合整理）月圓人團圓，中秋節為華人社會一年中重要的三大節日之一，闔家相聚團圓享用美味月餅更是少不了的傳統習俗，各大飯店無不磨拳擦掌推出最經濟實惠且精緻的月餅禮盒，不管是送禮或自用兩相宜。

台北福華除了針對以往廣受好評的廣式月餅與皮酥餡香的蘇式月餅，因應樂活飲食趨勢，福華月餅皆減低糖量；更推出「柚香脆梅」、「紅藜麥五穀」、「抹茶紅豆栗子」、「美人茶洛神」、「伯爵茶芭樂」等創意之作；蓬萊邨台菜廳更以台灣在地風土為主打，主廚王永宗推出限量的金棗鴨賞奶黃酥-台式月餅「月娘光禮盒」。

即日起至8/31前臨櫃訂購並完成付款可享早鳥9折優惠，尊爵卡卡友享8折優惠，大宗訂購200盒以上可享75折優惠

台北福華大飯店2018中秋月餅形象照。

君品酒店精心打造的中秋禮盒將梅、蘭、竹、菊四君子中的「竹」融入其設計概念，打造出實用典雅的竹藝外盒。君品「玉兔迎月」頂級月餅禮盒，每盒售價NT$2,500 (6入)，以經典傳統廣式月餅製作技法，推出六款口味:棗泥蛋黃、松子蓮蓉、伍仁金腿、豆沙核桃、鳳梨南瓜子、綠茶瓜仁， 8月24日起至9月21日開放預購。

2018君品酒店「玉兔迎月」頂級月餅禮盒。

國泰商旅旗下MADISON TAIPEI HOTEL慕軒飯店與HOTEL COZZI和逸飯店兩大品牌，攜手推出經典雅致《影月九如》每盒9入NT$1,200及時尚簡約《映月六合》每盒6入搭配四季春清茶NT$900，兩款月餅禮盒即日起開放訂購。凡在2018年8月25日前預訂、或為國泰商旅AMAZZING CLUB會員，即享專屬85折優惠，幫您精打細算省荷包！

和逸飯店《映月六合月餅禮盒》每盒6入搭配四季春清茶NT$900。

北投亞太飯店第一年特別推出中秋御禮盒獻禮，師傅特製『手工鳳梨酥御禮盒』，每盒12入NT$600元，特別嚴選彰化土鳳梨，土鳳梨酸甜口感內餡紮實飽滿，吃得到果肉香氣，外皮加入鹹蛋黃有鹹香感，鹹而不膩的外皮搭配天然奶香，絕妙新口感。8月24日以前預購，不限盒數每盒優惠價NT$540元。預購超過十盒以上更享好康優惠。

北投亞太飯店推出中秋御禮盒獻禮，師傅特製『手工鳳梨酥御禮盒』，每盒12入NT$600元。

eslite hotel誠品行旅今年特別邀請致力於扶植華人藝術圈的誠品畫廊攜手合作，共同打造第二冊「食光選集｜月亮變奏曲」限量中秋禮盒，搭配主廚集結中國詩詞巧思的6款廣式月餅，包括蛋黃烏豆沙、桂圓蓮蓉、棗泥松子蛋黃、干貝XO醬、無花莓果與擂茶堅果蛋黃等口味，每盒六入NT$1,280。即日起至9月21日開放預訂，誠品會員尊享95折優惠，8月31日預購享95折早鳥優惠。