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為生活放棄夢想  30新住民上版畫班圓夢

研習營學員是分別來自越南、菲律賓及中國的30餘位新住民姊妹及其二代子女，現場洋溢著一片溫馨及天真活潑氣氛。

By 李文潔,台灣英文新聞－編輯
2018/08/02 12:03
（圖片來源：移民署宜蘭縣服務站）

（圖片來源：移民署宜蘭縣服務站）

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為避免新住民姊妹才華被埋沒，利用暑假期間構築發表舞臺，讓新住民姊妹展出藝術才華，內政部移民署宜蘭縣服務站昨（01）日舉辦「新住民暑期版畫教學研習營」，邀請長期致力於廢木藝術創作的中國籍姊妹葉明珠擔任講師，研習營學員是分別來自越南、菲律賓及中國的30餘位新住民姊妹及其二代子女，現場洋溢著一片溫馨及天真活潑氣氛。

活動首先由藝術家葉明珠介紹「藝術版畫的由來以及其製作流程」，緊接著為了激發新住民姊妹們的藝術天份及潛能，講師以「緣分」為主題，引導現場學員勾勒出身邊的另一半及對未來的憧憬;新住民二代小朋友們也發揮想像力隨興畫出心中的圖像，講師也貼心的準備各式各樣造型圖騰讓學員可以學習印製。

帶著女兒來參加活動的中國籍姊妹王群表示，自己從小就愛好畫東畫西，很感謝移民署能夠舉辦這麼棒的研習活動，讓她與女兒能夠藉此機會接受藝術的陶冶。

宜蘭縣服務站簡聰洲主任表示，藝術家葉明珠是移民署2017年「第4屆新住民及其子女築夢計畫」個人組項目得主，本次藉由暑期舉辦各項研習舞臺的構築，希望能夠給有才華的新住民及其二代有一個發現的場域，進而培養姐妹及其二代子女們對於藝術的愛好及欣賞。

 
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