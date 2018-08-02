招攬星馬遊客出奇招  鬼才黃明志攜大馬女團行銷台北  

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）台北市政府觀光傳播局拓展星馬市場，邀請馬來西亞有創作鬼才之稱的黃明志為台北觀光進行宣傳。黃明志繼前年首次為台北市觀傳局操刀拍攝「去台北旅遊講話要小心」宣傳片後，黃明志本次除了以詼諧搞怪風格介紹台北新玩法外，更帶著子弟兵，帶領大馬網紅女團「AMOi-AMOi」的宣傳MV裡快閃取景加入許多台北景點。

近年來，新南向遊客市場成為各國競相爭取的對象，鬼才歌手黃明志為台北旅遊拍攝宣傳短片，特別用Namewee style推薦今年台北榮獲米其林推薦的必比登美食，要吸引更多星馬旅客前來嚐鮮。

自稱是台北通的黃明志表示，這次宣傳片要讓星馬旅客看到，台北許多美食和星馬地區有異曲同工之妙，嚐起來新鮮特別，但卻有熟悉感，例如藥燉排骨和肉骨茶很像，但實際上又不一樣。他警告星馬地區旅客來台北不能先排購物行程，否則錢通通花光就沒辦法吃美食了

觀光傳播局局長陳思宇表示，這支宣傳片將在8月15日全球首播，同時透過黃明志高人氣的Facebook和Youtube為臺北作最佳的宣傳，讓星馬朋友們感受台北多元豐富的魅力。

黃明志也在「AMOi-AMOi」的新歌MV，快閃取景加入許多臺北景點，包括雙層觀光巴士、龍山寺、大安森林公園、西門町、松山機場、捷運站、台北車站、便利商店、餐廳等超過20個景點，身為大馬人的黃明志也真算是台北通了。

黃明志帶AMOi-AMOi團員在台北血拼購物（圖片來源：台北市觀傳局）