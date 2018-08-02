北市現首例本土登革熱病例 個案曾前往動物園和象山

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）台北市政府衛生局今（2）日表示，昨（1）日確診今年北市首例本土登革熱病例，該個案為本國籍女性，居住在文山區，近期無出國史，但有新北市登革熱疫區之活動史，且於潛伏期曾於動物園和象山活動逾2小時以上，目前感染源尚在釐清。

該名女性個案於7月29日出現發燒、腹瀉，7月30日至醫院就診，登革熱快篩檢驗結果陽性，於7月31日進行通報，經疾病管制署血清檢驗於8月1日研判確診，目前住院隔離治療。

衛生局清查個案同棟大樓住戶，未發現有疑似登革熱症狀不適之民眾，同時兼北市環境保護局已完成個案居住地、就醫地、工作地及活動地環境孳清與噴消。

衛生局呼籲，民眾如至戶外活動，應做好防蚊措施，穿著長袖淡色衣褲，皮膚裸露處塗抹防蚊液等。近期常有午後陣雨，社區環境中積水容器大量增加，提醒市民雨後應加強巡檢周遭環境、住家容器以及屋簷排水槽(天溝)是否有積水或淤塞情形，澈底清除孳生源積水容器。

另外，前往登革熱流行地區，應做好防蚊措施；返國後做好自我健康管理，如出現發燒、四肢痠痛、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、骨骼關節痛及皮膚紅疹等症狀時，應立即就醫並主動告知旅遊史，以利早期診斷與治療。若有登革熱防治與通報相關問題，可撥打台北市政府衛生局防疫專線02-2375-3782或台北市民當家熱線1999，將有專人服務。