(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)媒體得手機密文件，顯示Google公司似乎將對中國妥協，在該國境内，推出屏蔽版本的搜尋引擎。對此消息，Google方面目前仍不願回應。

美媒《The Intercept》引述内部消息，指出Google公司，在去（2017）年春天開始，就和中國政府高層合作，進行所謂「龍飛計劃」（Dragonfly），創建兩個Android系統的手機應用程式，給中國政府參考，並預計在接下來6到9個月之内，完成正式版本。

Google新開發的中國專用搜尋引擎，則將配合中國政府網路政策，屏蔽對習近平和中國共産黨不利的資訊，例如《BBC》和維基百科。另外，若民衆搜尋特定敏感詞彙，Google的中國專用搜尋引擎，就會直接拒絕顯示搜尋結果。

消息人士告訴《The Intercept》，目前Google公司内只有100多員工，知道「龍飛計劃」的存在，並表示自己相當擔心，屏蔽搜尋結果的道德問題。消息人士說，Google配合中國政府行事的模式，很可能被其他國家模仿。

《日本經濟新聞》致電Google公司詢問《The Intercept》報導是否為真，但該公司公關人員表示，拒絕對謠言做評論。

Google將向習近平低頭？「龍飛計劃」正悄悄進行中