美參院通過《國防授權法》　支持強化台灣軍力

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國參議院1日通過金額7160億美元（約台幣21兆4800億元）2019財政年度國防授權法案(National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2019)。

由於眾議院已在7月26日通過兩院協商版本，支持強化台灣軍力戰備等友台條文都獲保留。內容包括支持強化台灣的國防防衛能力、擴大聯合訓練、軍售及高階層級的軍事交流。國會意見也建議，美國國防部應推動美台軍演。

繼眾議院7月26日以359票對54票表決過關後，美東時間1日參議院也以87票對10票通過《國防授權法》。目前法案已經送交白宮，待川普總統簽字後即可成為法律。



中央社報導，法案第1257條要求美國國防部長應與台灣相關部門協商，針對台灣軍隊，特別是後備軍力進行全面評估並提出建議，以提升台灣自我防衛能力。



條文同時要求美國國防部長與國務卿協商後，必須在法案頒布一年內，向國會相關委員會提交總體評估，報告美方評估與建議，以及美國的計畫。包括擴大美台高階軍事交流與聯合軍事訓練，並且支持美國對台軍售與其他軍備轉移，特別是發展不對稱作戰能力。



第1258條的國會意見指出，美國國防部長應當推動加強與台灣的安全交流政策，包括與台灣進行實地訓練與軍演的機會，並基於《台灣旅行法》，促進美台高階國防官員與一般官員交流。同時也指示美台應當擴大人道主義援助與救災合作。



條文並建議，美國國防部長應考慮支持美國醫療船前往台灣訪問，作為年度「太平洋夥伴」（Pacific Partnership）任務的一部分，以改善救災計畫與準備工作，強化美台間合作。



在涉及中國方面，法案基於國安理由，限制美國政府對中興通訊和華為技術合約，並加強對美國外來投資審查委員會（Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS）授權。CFIUS負責審查外國投資建議，以評量是否對美國國安造成影響。



法案也禁止美國國防部長邀請中國參加環太平洋軍演（RIMPAC），除非美國國防部長能向美國國會軍委會證實，中國已經停止在南海建造島礁以及將南海軍事化。

路透報導，這項法案也授權支出76億美元，採購洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp.）生產的77架F-35聯合攻擊戰鬥機（F-35 Joint Strike Fighter jets）。