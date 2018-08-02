紐時：台灣將辦人權論壇 民主獲國際肯定

（中央社記者尹俊傑紐約1日專電）國際民主人權會議「奧斯陸自由論壇」11月將首度移師台北舉行。紐約時報報導，北京運用影響力阻撓台灣參與國際組織之際，台灣雀屏中選，形同獲國際異議人士肯定。



這篇發自台北的報導提及，國際民航業在訂票系統更改台灣稱呼、台中喪失東亞青年運動會主辦權、南投縣民和國中濁岸合唱團未能在聯合國維也納國際中心演出，台灣近期在國際場域屢遭北京打壓，獲選為奧斯陸自由論壇（OFF）首個亞洲舉辦地，這項肯定恰逢其時。



奧斯陸自由論壇由總部設在紐約的非營利組織「人權基金會」（HRF）籌辦，自2009年起，每年在挪威首都奧斯陸舉行，來自全球各地的維權人士、異議分子、慈善家和科技企業家齊聚一堂。



第10屆論壇規模擴大，11月10日在台北登場的活動，柬埔寨流亡反對派領袖莫淑華（Mu Sochua）、知名脫北者朴研美（Yeonmi Park）等人預定出席。此外，墨西哥市、約翰尼斯堡和紐約也將舉辦相關會議。



中國國民黨籍立法委員許毓仁協助將奧斯陸自由論壇帶到台灣。他表示，這場活動將凸顯台灣在所處區域的民主模範地位，和威權的中國大陸形成對比，「台灣為了民主奮鬥不懈，如今在中國大陸施壓下，我們仍在爭取民主。」



許毓仁說，台灣有很多經驗可和區域內其他國家分享，也能從其他國家的經驗中學習。



人權基金會策略長格拉德斯坦（Alex Gladstein）指出，選擇台北舉辦論壇，是為反映台灣民主與人權在區域中的領導角色，而且東亞地區沒有太多發展成熟的多黨民主國家。



台灣在決選階段面對的競爭對手是南韓。格拉德斯坦說，維權人士目前在台灣的政治處境比在南韓友善許多，南韓總統文在寅政府為了和北韓接觸，對政治與外交的重視勝於人權。



台灣民主基金會副執行長陳婉宜表示，台灣從威權走向民主的歷程，可鼓舞亞洲處在威權體制下的民主人士，包括中國大陸。她說，過去幾年即使全球民主普遍倒退，台灣民主仍屹立且持續蓬勃發展。



曾多次造訪台灣的莫淑華說，她對台灣包容與多元的社會印象深刻。



莫淑華所屬的柬埔寨救國黨（CNRP）2013年差點贏得國會大選，去年被下令解散。中國在柬埔寨的龐大投資，有助長期執政的總理洪森（Hun Sen）減少依賴西方援助。洪森領導的柬埔寨人民黨（CPP）本週贏得大選，完全掌控國會，選舉可信度受到西方質疑。



莫淑華表示，她擔心中國對柬埔寨的影響，「我們敦促中國尊重我們人民的人權」。



除了莫淑華與朴研美，埃及演員及同志維權人士小奧瑪雪瑞夫（Omar Sharif Jr.）、BuzzFeed News中國分社長及亞洲特派員李香梅（Megha Rajagopalan）、俄羅斯民主維權人士卡拉姆扎（Vladimir Kara-Murza）也預定赴台擔任論壇講者。（編輯：陳俊碩）1070802