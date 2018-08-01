寒舍艾麗酒店  七夕情人浪漫夜

七夕夜空星光流湍，跨越浩瀚銀河共譜繾綣的愛戀！寒舍艾麗酒店La Farfalla義式餐廳於2018年8月17日(五)推出【甜星閃耀】七夕情人節晚宴，每位NT$1,580+10%起，由蔡世上主廚為戀人特別呈獻的七夕限定主菜-鮮甜酥脆的「脆鱗馬頭魚襯北海道干貝佐紅花美乃滋」及奢華柔嫩的「美國羅西尼牛排襯炸飯球佐松露醬汁(5oz.)」！

餐檯中亦可無限享用各式開胃小點、義式燉飯與義大利麵、多樣化的時令海味及綜合冷盤火腿等等，此外甜點櫃更特別推出奪目閃耀的「玫瑰炫幻閃爍蛋糕」、「蘋果巧克力馬卡龍」及「覆盆子黑莓巧克力馬卡龍」，甜蜜滋味撩動情人間的味蕾心弦！讓怦然心動的氛圍持續漫延，當晚凡兩人同行，用餐即贈送Salvatore Ferragamo「花漾伊人淡香水旅行限量款」及品牌千元折價券乙份，以清甜愉悅的果香融合柔媚花香，交疊出令人難以忘懷的優雅氣息，封存住最濃情密意的香味記憶。詳情及預訂請洽詢La Farfalla義式餐廳(02)6631-8060或請至humblehousehotels.com。

寒舍艾麗酒店於8月17日(五)至8月19日(日)限量推出【甜星閃耀】情人節住房專案，雙人入住首席客房以上之房型，即贈送Salvatore Ferragamo「花漾伊人淡香水旅行限量款」及品牌千元折價券乙份，讓恬淡清新的香氛揭幕七夕浪漫之夜。活動詳情及訂房請洽詢訂房中心(02)6631-8075。