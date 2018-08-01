核災過後七年 福島製造仍為禁忌

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）日本福島核災重創當地農漁業，如今七年過去了，儘管政府嚴格把關、展現食安決心，國內民眾仍不買帳，國際也依舊對福島產品缺乏信心。

自2011年3月爆發災情以來，福島農業科技中心已檢驗了205,000件食品，每公斤輻射量不得超過100貝克（Becquerel）（Bq/kg）。相較之下，歐洲標準是1,250 貝克，美國則是1,200貝克。

法新社報導，每天都有不下150筆樣本得通過鍺半導體偵檢器（germanium semiconductor detector）的把關，白米則是另行檢驗。去年福島農產品及牲畜禽類，皆符合政府標準。數萬筆檢驗樣本中，僅9件超出標準值，包括8件養殖魚類與1件野生蕈菇。

不只嚴格檢驗，日本政府也在福島展開大規模去輻射汙染計畫。除了森林地區窒礙難行，其餘地區皆已進行表土移除、樹木洗淨、噴灑鉀以降低放射物質銫

然而，消費者仍有疑慮。

福島代表Nobuhide Takahashi表示，當地農業利潤仍未達2011年之前的標準，產品價格也依舊低於全國平均。不只農人，漁民也苦不堪言。儘管水產檢驗採取極度嚴格的每公斤上限50貝克標準，福島漁獲仍難在東京市場立足，以致許多漁民只能靠東京電力公司的補償維生。

連當地居民都心存疑慮了，遑論國際社會。

核災過後，有54國對福島食品實施進口限令，如今僅27國解除禁令。包括美國與歐盟在內的23個市場，雖已放寬進口限制，但像中國、南韓等鄰國，仍維持禁令。